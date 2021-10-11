Newcastle United; Barca ve Juve'nin kapısını bu iki oyuncu için çalacak!

Suudi yatırımcılar tarafından satın alındıktan sonra birçok yıldızı transfer etmek isteyen Newcastle United için yeni hedefler: Ramsey ve Coutinho.

İtalyan haber sitesi Calcio Mercato'ya göre Juventus, Galli oyuncusunun haftalık 400.000 sterlinlik maaşından kurtulmak için Ramsey'i tekrardan Premier Lig'e göndermeyi istiyor. Newcastle United'ın ise Ramsey'i, St James' Park'a getirmek istediği belirtiliyor.

Suudilerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı devralınması ardından daha başarılı bir takım oluşturmak için hazırlıklara başladığı ve bu kapsamda transferler yapacakları konuşuluyor.

Newcastle United için hangi futbolcular konuşuluyor?

Newcastle United'ın satılmasının ardından birçok transfer spekülasyonları ortaya atılıyor ve birçok futbolcu konuşuluyor. Aston Villa'nın eski forvet oyuncusu Gabriel Agbonlahor da Newcastle United'ın transfer etme ihtimali olan oyuncular üzerinde konuştu ve Siyahların, Ramsey gibi bir oyuncu alması gerektiğini söyledi. Ayrıca, son dönemlerde Phillipe Coutinho'nun da St James' Park'a çok yakın olduğu yazılıyor.

Agbonlahor yaptığı açıklamada: “Gidip Ramsey veya onun gibi birini alırdım” dedi.

Galli oyuncu hakkında konuşan Agbonlahor, "O, hala çok iyi bir oyuncu ve Juventus şu anda onun için uygun bir takım değil" ifadelerini kullandı.

"Newcastle United kulübünün yetkililerinden birisi olsaydım eğer Ramsey gibi bir oyuncuyu hedefler ve onu kadroma katmak için bazı fedakarlıklar yapardım."

"Coutinho'yu da alırdım çünkü Newcastle United'ın bu tip kaliteli oyunculara ihtiyacı var."

"O, Barcelona'da yeteneklerini gösteremiyor ve Coutinho'nu oradan ayrılması daha doğru olur. Barcelona da bu transferden para kazanmak ister çünkü onlar hala Liverpool'a borçlular."

Newcastle kulübünün serveti ne kadar?

Newcastle'ın servetinin, şu anda 320 milyar sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor. 19 Premier Lig kulübünün toplamından daha fazla maddi varlığa sahip olan kulüp, diğer 19 kulüp tarafından transfer süreçlerinde engellenmek isteniyor ki bu durum çok normal karşılanıyor.

Şu anda dünyanın en fazla konuşulan futbol takımı olan Newcastle United, Premier Lig'de küme düşma hattında bulunuyor. Newcastle, cumartesi günü kendi evinde Tottenham Hotspur'u konuk edecek.

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