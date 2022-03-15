Eddie Howe yönetiminde aldığı skorlarla düşme hattının dokuz puan üzerine çıkan ve gelecek üst sıraları zorlamak için çalışmalara başlayan Newcastle United gündemine Atletico Madrid'in dünyaca ünlü kalecisi Jan Oblak'ı aldı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Sloven futbolcu da kariyerini Premier Lig'de sürdürmeye sıcak bakıyor.

Kariyerini şampiyonluğa oynayan bir İngiliz ekibinde sürdürmek isteyen Oblak, kontratının son 18 ayına girerken, bu durum Atletico Madrid yönetimini nispeten daha düşük bir bonservis bedelini kabul etmek durumunda bırakabilir.

Atletico'da geçirdiği sekiz sezonun ardından yeni bir heyecan isteyen Oblak, Ada futboluna olan hayranlığını daha önce açıklamıştı.

Performansı düştü

Nisan 2021'de BBC'ye verdiği röportajda Premier Lig'in dünyanın en iyi ligi olduğunu ve en iyi takımlara ev sahipliğini yaptığını belirten Oblak, kariyerinin sakatlıklarla sekteye uğramaması halinde bu ligde forma giyebileceğini açıklamıştı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone tarafından "kalecilerin Messi'si" olarak tanımlanan Oblak, bu sezon düşen performansıyla dikkat çekti.

Daha önce Manchester United ve Chelsea'nin de gündemine gelen Oblak'ın, bu takımlarda görev yapan Dea Gea ve Mendy'nin formu göz önüne alındığında şu an için bu iki deve gitmesi imkansıza yakın görünüyor.

Altı büyük takımın kalesinin güvende olması nedeniyle Oblak'ın maliyetini karşılamayı göze alabilecek tek Premier Lig takımı Newcastle gibi görünürken, kulübün Suudi sahipleri de bu transfer için oldukça istekli.

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