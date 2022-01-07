Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Eddie Howe'u oturtan ve Premier Lig'de tutunma mücadelesi veren Newcastle United ilk büyük transferini duyurmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınına göre Newcastle, Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etmek üzere.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Newcastle'ın bu transfer için İspanyol ekibine 14.5 milyon euro ödemesi beklenirken, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusunun kazanacağı yıllık ücret ise henüz netlik kazanmadı.

Atletico'ya 2019'da Tottenham'dan 22 milyon euro karşılığında transfer olan Trippier, takımıyla geçen sezon şampiyonluk yaşarken, 28 maça çıkmıştı.

Transferler sürecek

Atletico'da sergilediği performansla İngiltere Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan Trippier, bu sezon ise tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.

2018-2019 sezonunda Tottenham ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli oyuncu takımının kupayı finalde Liverpool'a 2-0 yenilerek kaybetmesinin önüne geçememişti.

Premier Lig'de oynadığı 19 maçta sadece bir galibiyet elde edebilen ve 11 puanla 19. sırada yer alan Newcastle'ın transfer döneminin açılmasıyla birlikte çok sayıda önemli transfer yapması bekleniyor.

15 Ocak'ta sahasında düşme hattının hemen üzerinde yer alan Watford'u konuk edecek olan Newcastle, son dört maçında bir puan toplayabilmişti.

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