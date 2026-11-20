Newcastle United-Arsenal: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 12:30 St James' Park

Bruno Guimarães'in dönüşünde lider, Tyneside'ın direncini sınayacak

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Newcastle United, Premier League'de lider Arsenal'i St. James' Park'ta ağırlıyor. Karşılaşma, zorlu bir sonuç serisinin ardından istikrar arayan ev sahibi için önemli bir sınav olacak. Mücadeleye duygusal açıdan da gerilim katan bir başka unsur var: Newcastle'ın eski kilit ismi Bruno Guimarães, yazın Arsenal'e transfer olmasından bu yana ilk kez Tyneside'a rakip olarak dönüyor. Guimarães, şampiyonları baskı altına almaya hevesli, düşmanca bir atmosferle karşılaşacak.

Arsenal, millî maç arasından güçlü bir ivmeyle dönüyor ve ligde ilk sırada yer alıyor. Mikel Arteta'nın takımı, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Liverpool ve Slavia Prag deplasmanlarındaki galibiyetler bu serinin öne çıkan sonuçları arasında.

Getty Images

Newcastle'ın form grafiği ise farklı bir tablo çiziyor. Matthias Jaissle'nin takımı, Everton ve Aston Villa'ya da yenildiği son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Newcastle'ın, büyük ölçüde iyi işleyen Arsenal hücumunu durdurmak için performansını belirgin biçimde yükseltmesi gerekecek.

Bukayo Saka'nın yokluğu Arsenal için önemli bir etken olacak. Takımın hücum oyununda merkezi bir rol üstlenen kanat oyuncusunun eksikliği, Arteta'nın hücum bölgesindeki alternatiflerinin yeterliliğini sınayacak. William Saliba'nın sakatlığı da konuk ekibin savunmadaki kaygılarını artırıyor.

Newcastle, Ewen Jaouen ve Joelinton'dan yararlanamayacak. Millî maç arasından dönüş de kendine özgü zorluklar getiriyor. Uluslar Ligi döneminde İngiltere formasıyla parlayan Lewis Hall, kulübüne iyi bir form durumuyla dönüyor ve sol kanada genişlik ile enerji katması bekleniyor.

Aralık ayında iki kulübü de yoğun bir fikstür bekliyor. Arsenal 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak, Newcastle ise 2 Aralık'ta Manchester United'ı ağırlayacak. Bu nedenle söz konusu karşılaşma, kışın ilk dönemindeki takvimde kritik bir yere sahip.

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