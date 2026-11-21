Newcastle United, Arsenal'ın baskın başladığı maçta geri dönerek St James' Park'ta 2-2'lik beraberliği aldı. Matthias Jaissle'nin taktik değişiklikleri, iki farklı devreye sahne olan karşılaşmada Mikel Arteta'nın karmaşık orta saha düzenini etkisiz bıraktı.

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Bu maçın taktik hikâyesi, yerleşim üstünlüğü ile geçiş oyunundaki öngörülemezliğin klasik bir karşılaşmasıydı. Mikel Arteta, topa sahip olma konusunda açık bir hedefle St James' Park'a geldi. Arsenal, %66'lık topla oynama oranıyla Newcastle United'ı kendi savunma bölgesine hapsetti.

Topa sahipken sık sık 3-2-5'e dönüşen esnek bir 4-2-3-1 kullanan Arsenal, iç koridorlarda sayısal üstünlük yaratmayı amaçladı. Bu plan, 33. dakikada Kai Havertz'in asistiyle Eberechi Eze'nin golü bulmasıyla kısa sürede karşılığını verdi.

Jaissle ise savunmada dikey yerleşime ve yüksek yoğunluklu pres fırsatlarına öncelik verdi. Devre arasına geride girmesine rağmen Newcastle'ın yaklaşımı, Arsenal'ın beklerini ileri çıkmaya teşvik edip ardından kanallardan hızlı kontra ataklar başlatmaya odaklanıyordu. Topsuz oyunda baskıya dayanma isteği ve devre arasındaki cesur oyuncu değişiklikleri, Newcastle United'ın Arsenal'ın ritmini bozmasını sağladı. Böylece konuk ekibin kontrol ettiği maç, iki takımın da karşılıklı ataklar geliştirdiği kaotik bir beraberliğe dönüştü.

Newcastle United'ın taktik düzeni

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Newcastle United, öncelikle Martin Oedegaard'a giden pas yollarını kapatmayı hedefleyen bir orta blok olarak işleyen 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Lewis Miley ve Joe Willock'tan oluşan iki merkez orta saha oyuncusu, yatay hareketlerle alan kapatıp Arsenal'ın merkezden savunmayı delen paslar bulmasını önlemekle görevlendirildi.

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Newcastle için temel pres işaretlerinden biri, topun Arsenal'ın stoperleri Gabriel veya Jurrien Timber'a gelmesiydi. Bu noktada Will Osula, koşusuna kavis vererek oyunu kanada yönlendiriyor; Newcastle da bekleri taç çizgisi yakınında sıkıştırmaya çalışıyordu.

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Newcastle, geriden oyun kurarken doğrudan oynamayı tercih etti. Arsenal'ın önde kurduğu savunma hattını gören Hornicek, orta sahayı sık sık pas geçerek Osula'nın fiziksel gücünden veya Harvey Barnes'ın hızından yararlanmayı aradı. Amaç, orta bölgede seken topları kazanıp Riccardo Calafiori ve Ezri Konsa'nın arkasındaki boşluğu hemen değerlendirmekti.

Bu doğrudan oyun, topa çok az sahip olmalarına rağmen toplam 12 şut çekmelerinde de görüldü. Savunmada Dan Burn'ün liderlik ettiği hat, geriden kısa paslarla çıkmak yerine 14 kez topu uzaklaştırmaya öncelik verdi. Böylece Arsenal'ın ön taraftaki dört oyuncusunun baskısının, Newcastle'ın kendi savunma bölgesinde tehlikeli top kayıplarına yol açması önlendi. Barnes'ın devre arasından kısa süre sonra attığı beraberlik golü, geçiş oyununa verilen bu önemin doğrudan sonucuydu.

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Arsenal'ın taktik düzeni

Arteta'nın takımı, Bruno Guimaraes ve Declan Rice'ın top kullanmadaki güvenilirliğine büyük ölçüde dayanan, gelişmiş bir 4-2-3-1 düzeniyle oynadı. Eski kulübüne karşı geriden oyun kurucu rolünü üstlenen Guimaraes sayesinde Arsenal, maçın temposunu kontrol etti.

Eberechi Eze'nin konumu, taktik planın odak noktasıydı. Sol kanattan merkeze kayma serbestliği verilen Eze, orta sahada Newcastle'ın ilk yarıda takip etmekte zorlandığı bir sayısal üstünlük yarattı.

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Arsenal, savunmada Newcastle'ın kısa paslarla oyun kurmasını engellemek için Havertz ve Oedegaard'ın önde yer aldığı, yüksek pres yapan bir 4-4-2'ye dönüştü. Pres aşıldığında Timber ve Gabriel'in geriye dönüş hızı kritik önem taşıdı. Ancak Newcastle ikinci yarıda hücuma daha fazla oyuncuyla çıktığında sistemin zaafları ortaya çıktı.

Arsenal'ın saha hâkimiyeti tam olsa da 1,42'lik beklenen gol (xG) değeri, %66 topa sahip olma oranını Newcastle'ın kalabalık ceza sahası savunmasına karşı yüksek kaliteli fırsatlara dönüştürmekte zorlandığını gösterdi. Noni Madueke'nin Oedegaard'ın asistiyle attığı ikinci gol, genel taktik kontrol zayıflamaya başlamışken bile Arsenal'ın bireysel beceri ve hücum bölgesindeki ince paslaşmalarla gol bulabildiğini gösterdi.

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Taktik mücadelesi

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Belirleyici mücadele kanatlarda yaşandı. İlk yarıda Arsenal'ın içe kat eden bekleri, Newcastle'ın baş etmekte zorlandığı dört oyunculu bir orta saha düzeni oluşturdu ve bu üstünlük Eze'nin açılış golünü getirdi. Ancak Jaissle'nin devre arasında Tino Livramento ve Anthony Elanga'yı oyuna alması, maçın dengesini tamamen değiştirdi.

Kanatlara hız katan Newcastle, Arsenal'ın kanat oyuncularını daha fazla geri gelmek zorunda bırakarak konuk ekibin hücum gücünü azalttı. Malick Thiaw ve Harvey Barnes'ın 15 dakikalık bir baskı döneminde maçı tersine çevirmesiyle taktik mücadele Newcastle lehine döndü. Arteta, son bölümde Victor Gyoekeres ve Mikel Merino'yu oyuna alarak kontrolü yeniden ele geçirmeye çalıştı. Ancak maç, Newcastle'ın tercih ettiği kaotik hâle çoktan bürünmüştü.

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Sonuçta Jaissle'nin ikinci yarıda daha yüksek risk ve ödül içeren bir geçiş oyununa yönelmesi, Arteta'nın düzenli pozisyon oyununu etkisiz bıraktı. Bu bakımdan beraberlik, taktik mücadelenin adil bir yansımasıydı.

Maç içindeki değişiklikler

Jaissle'nin devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliği maçı dönüştürdü. Dedic, Murphy ve Steur'un yerine Livramento, Ramsey ve Elanga'nın girmesi, Newcastle'a daha önde presi sürdürebilmek için gereken fiziksel kapasiteyi sağladı.

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Bu hamle, Newcastle'ı savunma geçişlerinde 4-2-3-1 orta blok düzeninden çok daha agresif bir 4-3-3'e taşıdı ve Arsenal'ın geriden oyun kurmasını sarstı. Etkisi hemen görüldü: Barnes, ikinci yarının başlamasından yalnızca dört dakika sonra eşitliği sağladı.

Arteta, 70. dakikada üç değişiklikle karşılık verdi: Sakatlanan Raya'nın yerine Kepa Arrizabalaga'yı, ayrıca Tzolis ve Lewis-Skelly'yi oyuna aldı. Amaç, gücü düşen orta sahaya yeni enerji katmaktı. En önemli taktik değişiklik, Madueke'nin kısa süreliğine hücumda daha merkezi bir role geçmesiydi. Bu hamle, 78. dakikada attığı beraberlik golünü getirdi.

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Son dakikalarda iki teknik direktör de önce güvenliği düşünen bir yaklaşıma yöneldi. Newcastle, geç gelecek ortalara karşı hava savunmasını güçlendirmek için Sven Botman'ı oyuna alırken Arsenal, boy avantajı sağlamak ve Newcastle'ın duran top tehdidiyle mücadele etmek için Merino'yu sahaya sürdü. Bu değişiklikler, taktik mücadelenin yoğunlaştığı ikinci yarının sonunda iki takımın da galibiyet golünü bulamamasında etkili oldu.

Sonuç

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Sonuçta skoru belirleyen, Newcastle'ın taktiksel kaosu benimseyebilmesi ve Arsenal'ın katı bir düzene dayanmasıydı. Arsenal'ın ilk yarıdaki üstünlüğü Arteta'nın sisteminin ulaşabileceği seviyeyi gösterse de bu bölümde ikinci golü bulamaması pahalıya mal oldu. Newcastle'ın devre arasındaki değişiklikleri ile Barnes ve Thiaw'ın bitiriciliği, Arsenal'ın baskı altında geçişleri yönetememesinden yararlandı.

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Bu taktik beraberlik, Arsenal'ın kontrolü gösteren istatistiklerde üstün geldiği, Newcastle'ın ise değişikliklere uyum sağlamada psikolojik ve fiziksel mücadeleyi kazandığı bir maçı yansıtıyor. İki teknik direktörün de savunma geçişleri konusunda kendini kanıtlaması gereken noktalar var.