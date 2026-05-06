Newcastle United, 60 milyon euro değerindeki Hollanda milli takımının as oyuncusuyla yakından ilgileniyor

The Telegraph'ın haberine göre, Newcastle United, Bart Verbruggen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aday listesine aldı. Brighton & Hove Albion'un kalecisi, bir adım atmaya açık olsa da, Hollanda milli takımında forma giyen bu isim, St. James' Park'ta tek aday değil.

Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe'un bu sezon elinde Nick Pope ve Aaron Ramsdale var, ancak her iki kaleci de bu sezon pek etkileyici bir performans sergilemedi. Bu nedenle kulüp yönetimi, yeni bir kaleci transferine öncelik verdi.

"Hollandalı oyuncu yaz transferi için seçeneklerini değerlendirmek istiyor ve Brighton formasıyla 102 maçta forma giymiş olması, onun geniş bir deneyime sahip olduğunu gösteriyor," deniyor.

"2023'te Anderlecht'ten transfer olduğundan bu yana güney sahilindeki itibarı büyük ölçüde arttı ve Pope'dan ayrılmak isteyen Newcastle için ideal bir transfer olacağını düşünmek için pek çok neden var." Kiralık olarak oynayan Ramsdale normalde Southampton'a geri dönecek.

Newcastle, Verbruggen'in performansını aylardır takip ediyor ve geçen hafta sonu tam da Newcastle karşısında pek de iyi bir izlenim bırakmamasına rağmen ikna olmuş durumda. Hollanda Milli Takımı'nın as kalecisi, William Osula'nın attığı ilk golde hatalıydı.

Newcastle, Verbruggen'in pas menzilinden ve oyun dağıtımındaki isabetinden etkilendi ve bu unsurları, 2028 ortasına kadar Amex Stadyumu'nda kontratı bulunan, henüz 23 yaşındaki Zwolle'li oyuncunun iki büyük artısı olarak görüyor.

Bu transfer kolay olmayacak. Brighton'ın talep bedelini yaklaşık 58 milyon euro olarak belirlemesi bekleniyor. Diğer adaylar olan Manchester City'den James Trafford (40 milyon euro) ve RC Lens'ten Robin Risser (23 milyon euro) ise daha ucuz.