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St James Park Newcastle United Getty Images
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Newcastle United 2026/27 biletleri nasıl alınır: Premier League fikstürü, fiyatlar ve daha fazlası

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Şampiyonlar Ligi

İşte Newcastle United'ı sahada izlemek için büyük ilgi gören biletleri nasıl satın alabileceğiniz

Newcastle, Eddie Howe'un ayrılığının ve geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 12'nciliğin ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacak takımda odak noktası Premier League. GOAL, St James' Park'ta bilet almanız için gereken her şeyi derledi.

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Newcastle United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih & SaatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBiletler
23 Ağustos 2026 Paz, 16:30Newcastle United - LiverpoolSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
29 Ağustos 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
5 Eylül 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - BournemouthSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Eylül 2026 Cmt, 15:00Leeds United - Newcastle UnitedElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Eylül 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - Hull CitySt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Ekim 2026 Cmt, 15:00Coventry City - Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
17 Ekim 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - Aston VillaSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
24 Ekim 2026 Cmt, 15:00Crystal Palace - Newcastle UnitedSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
31 Ekim 2026 Cmt, 16:00Newcastle United - EvertonSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
7 Kasım 2026 Cmt, 15:00Fulham - Newcastle UnitedCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
21 Kasım 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - ArsenalSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
28 Kasım 2026 Cmt, 15:00Brighton and Hove Albion - Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Aralık 2026 Çar, 20:00Newcastle United - Manchester UnitedSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Aralık 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - Sunderland (Tyne-Wear Derbisi)St James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Aralık 2026 Cmt, 15:00Ipswich Town - Newcastle UnitedPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Aralık 2026 Cmt, 15:00Brentford - Newcastle UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Aralık 2026 Cmt, 15:00Newcastle United - Manchester CitySt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Aralık 2026 Çar, 20:00Newcastle United - Nottingham ForestSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Ocak 2027 Cmt, 15:00Chelsea - Newcastle UnitedStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Ocak 2027 Çar, 20:00Manchester United - Newcastle UnitedOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
16 Ocak 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - FulhamSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Ocak 2027 Cmt, 15:00Arsenal - Newcastle UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Ocak 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - Brighton and Hove AlbionSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Şubat 2027 Cmt, 15:00Everton - Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Şubat 2027 Çar, 20:00Newcastle United - ChelseaSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şubat 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Newcastle UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şubat 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - BrentfordSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mart 2027 Çar, 20:00Nottingham Forest - Newcastle UnitedThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mart 2027 Cmt, 15:00Bournemouth - Newcastle UnitedVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
20 Mart 2027 Cmt, 16:00Newcastle United - Leeds UnitedSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Nisan 2027 Cmt, 15:00Liverpool - Newcastle UnitedAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
17 Nisan 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - Tottenham HotspurSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
24 Nisan 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - Ipswich TownSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 Mayıs 2027 Cmt, 15:00Sunderland - Newcastle United (Tyne-Wear Derbisi)Stadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 Mayıs 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - Coventry CitySt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
15 Mayıs 2027 Cmt, 15:00Aston Villa - Newcastle UnitedVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
23 Mayıs 2027 Paz, 15:00Newcastle United - Crystal PalaceSt James' Park (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Mayıs 2027 Paz, 16:00Hull City - Newcastle UnitedMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler

Newcastle United biletleri nasıl alınır?

Maç günü biletleri hiçbir zaman genel satışa çıkmıyor, çünkü öncelikli satış dönemlerinde Mags üyeleri ve kombine sahipleri yerlerini aldıktan sonra talep arzı aşıyor. Kulüp üyelikleri Mags+ (£47), Mags (£37) ve Junior Mags (£20) olarak sunuluyor. Mags+, öncelikli satın alma, sezon öncesi hazırlık maçlarına ücretsiz erişim ve kombine bekleme listesi kriterlerinde yer alma hakkını içeriyor. StubHub gibi ikincil siteler, resmi kanalların tükenmesi halinde alternatif sunuyor.

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Newcastle United biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları, rakibe ve koltuğun konumuna göre maçtan maça değişmek üzere £56 ile £75 arasında değişiyor. En ucuz biletler genellikle aile bölümünde, Milburn Stand'deki 7. katın üst sıralarında bulunuyor. Fiyatlar, kulübün yükselen performansının etkisiyle son iki sezonda üst üste %5 ve %3,3 arttı.

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St James' Park hakkında bilmeniz gereken her şey

1892'den bu yana Newcastle'ın evi olan St James' Park, 52.264 kapasitesiyle İngiliz futbolundaki en büyük 10. stat konumunda. Stat, Euro 1996'da milli maçlara, 2012 Londra Olimpiyatları sırasındaki etkinliklere ve 2015 Rugby Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı; ayrıca Euro 2028 için ev sahibi statlardan biri olarak da doğrulandı.

Stadın daha uzun vadeli geleceği ise hâlâ netleşmiş değil. Sahipler Public Investment Fund, mevcut stadın yaklaşık 65.000 kapasiteye çıkarılmasını ya da yakınlarda tamamen yeni, potansiyel olarak 70.000 kişilik bir stat inşa edilmesini değerlendiriyor, ancak henüz nihai bir karar verilmiş değil. Bu arada kulüp, anons sisteminin yenilenmesi ile yeni koltuklar ve yiyecek satış noktaları da dahil olmak üzere kademeli iyileştirmelere odaklandı.

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