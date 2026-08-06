Newcastle, Eddie Howe'un ayrılığının ve geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 12'nciliğin ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacak takımda odak noktası Premier League. GOAL, St James' Park'ta bilet almanız için gereken her şeyi derledi.
Newcastle United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih & Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Biletler
|23 Ağustos 2026 Paz, 16:30
|Newcastle United - Liverpool
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Bournemouth
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Eylül 2026 Cmt, 15:00
|Leeds United - Newcastle United
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Eylül 2026 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Hull City
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Coventry City - Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|17 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Aston Villa
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|24 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Crystal Palace - Newcastle United
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|31 Ekim 2026 Cmt, 16:00
|Newcastle United - Everton
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cmt, 15:00
|Fulham - Newcastle United
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|21 Kasım 2026 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Arsenal
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|28 Kasım 2026 Cmt, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Newcastle United
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Aralık 2026 Çar, 20:00
|Newcastle United - Manchester United
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Sunderland (Tyne-Wear Derbisi)
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Ipswich Town - Newcastle United
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Brentford - Newcastle United
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|26 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Manchester City
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Aralık 2026 Çar, 20:00
|Newcastle United - Nottingham Forest
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|2 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Chelsea - Newcastle United
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|6 Ocak 2027 Çar, 20:00
|Manchester United - Newcastle United
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|16 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Fulham
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Arsenal - Newcastle United
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Brighton and Hove Albion
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Şubat 2027 Cmt, 15:00
|Everton - Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Şubat 2027 Çar, 20:00
|Newcastle United - Chelsea
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Şubat 2027 Cmt, 15:00
|Manchester City - Newcastle United
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|27 Şubat 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Brentford
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|3 Mart 2027 Çar, 20:00
|Nottingham Forest - Newcastle United
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|13 Mart 2027 Cmt, 15:00
|Bournemouth - Newcastle United
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|20 Mart 2027 Cmt, 16:00
|Newcastle United - Leeds United
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Nisan 2027 Cmt, 15:00
|Liverpool - Newcastle United
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|17 Nisan 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Tottenham Hotspur
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|24 Nisan 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Ipswich Town
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|1 Mayıs 2027 Cmt, 15:00
|Sunderland - Newcastle United (Tyne-Wear Derbisi)
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|8 Mayıs 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Coventry City
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|15 Mayıs 2027 Cmt, 15:00
|Aston Villa - Newcastle United
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|23 Mayıs 2027 Paz, 15:00
|Newcastle United - Crystal Palace
|St James' Park (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Mayıs 2027 Paz, 16:00
|Hull City - Newcastle United
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
Newcastle United biletleri nasıl alınır?
Maç günü biletleri hiçbir zaman genel satışa çıkmıyor, çünkü öncelikli satış dönemlerinde Mags üyeleri ve kombine sahipleri yerlerini aldıktan sonra talep arzı aşıyor. Kulüp üyelikleri Mags+ (£47), Mags (£37) ve Junior Mags (£20) olarak sunuluyor. Mags+, öncelikli satın alma, sezon öncesi hazırlık maçlarına ücretsiz erişim ve kombine bekleme listesi kriterlerinde yer alma hakkını içeriyor. StubHub gibi ikincil siteler, resmi kanalların tükenmesi halinde alternatif sunuyor.
Newcastle United biletleri ne kadar?
Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları, rakibe ve koltuğun konumuna göre maçtan maça değişmek üzere £56 ile £75 arasında değişiyor. En ucuz biletler genellikle aile bölümünde, Milburn Stand'deki 7. katın üst sıralarında bulunuyor. Fiyatlar, kulübün yükselen performansının etkisiyle son iki sezonda üst üste %5 ve %3,3 arttı.
St James' Park hakkında bilmeniz gereken her şey
1892'den bu yana Newcastle'ın evi olan St James' Park, 52.264 kapasitesiyle İngiliz futbolundaki en büyük 10. stat konumunda. Stat, Euro 1996'da milli maçlara, 2012 Londra Olimpiyatları sırasındaki etkinliklere ve 2015 Rugby Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı; ayrıca Euro 2028 için ev sahibi statlardan biri olarak da doğrulandı.
Stadın daha uzun vadeli geleceği ise hâlâ netleşmiş değil. Sahipler Public Investment Fund, mevcut stadın yaklaşık 65.000 kapasiteye çıkarılmasını ya da yakınlarda tamamen yeni, potansiyel olarak 70.000 kişilik bir stat inşa edilmesini değerlendiriyor, ancak henüz nihai bir karar verilmiş değil. Bu arada kulüp, anons sisteminin yenilenmesi ile yeni koltuklar ve yiyecek satış noktaları da dahil olmak üzere kademeli iyileştirmelere odaklandı.