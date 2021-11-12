Newcastle United'ın transfer hedefi Juventus'tan Adrien Rabiot

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonda önce teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayıran ardından da Eddie Howe ile anlaşan Newcastle United transferde de atağa kaltkı.

İngiliz basınına göre Premier Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Newcastle, Juventus'tan Adrien Rabiot'u istiyor.

Sun Sport'un aktardığı bilgiye göre Ocak ayında Fransız oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanan Newcastle, 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak. Juventus'un bu sezon sekiz Serie A maçına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncuya gelecek bu teklifi nasıl değerlendireceği ise henüz tam olarak netlik kazanmadı.

Pirlo'nun vazgeçilmeziydi

2019 yazında PSG ile sona eren sözleşmesini uzatmayan ve bedelsiz olarak Juventus'a transfer olmuş ve ilk sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla bütün kulvarlarda 47 maça çıkan Rabiot, teknik direktör Andrea Pirlo'nun da vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

Juventus'ta sergilediği etkili performansla Fransa Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren deneyimli oyuncu, EURO 2020'de dört maçta ülkesinin formasını giymiş ancak takımının turnuvaya beklenenden daha erken veda etmesinin önüne geçememişti.

PSG altyapısından yetişen Rabiot, 2012-2013 sezonunda kiralık olarak Toulouse forması da giymişti.

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