Newcastle Teknik Direktörü Jaissle, Sean Steur için adeta çılgına döndü: “Bu normal değil!”

Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Sean Steur hakkında son derece övgü dolu ifadeler kullandı. Basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, henüz 18 yaşındaki Hollandalının son performansını övdü.

Newcastle, geçtiğimiz hafta sonu lige yeni yükselen Hull City'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Golleri Joe Willock ve Lewis Hall kaydetti ancak Jaissle'a göre maçın adamı Steur'du.

Steur, geçen hafta Leeds United karşısında 4-1 kaybedilen maçın ardından sert eleştirilerin hedefi olmuştu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu topu basit şekilde kaybetmiş ve bu da doğrudan yenilen bir gole neden olmuştu. Jaissle, Steur'ün hareketli geçen haftanın ardından kendini toparlama biçimini övdü. The Newcastle Chronicle'ın aktardığına göre Alman teknik adam, “Geçtiğimiz hafta ona çok destek verdik. Duygusal olarak çok güçlüyüz” dedi.

“Sonraki maçta hemen böyle bir performans ortaya koyması gerçekten çok özel. Muhteşemdi. Bu, tecrübeli bir oyuncudan bekleyeceğiniz türden bir şey ama o daha çok genç. Gerçekten normal değil” diye devam etti.

Geçen yaz 27 milyon euro karşılığında Newcastle'a satılan eski Ajaxlı oyuncu, 70 dakika sonra kramp problemi yaşadı. Jaissle'a göre bu hâlâ geliştirmesi gereken bir nokta.

“O genç bir oyuncu. Bir sonraki maçta kesinlikle yine oynayacak ama dikkatli de olmalıyız. Hâlâ lige uyum sağlaması gerekiyor. Bir sonraki adım bu” diyerek sözlerini tamamladı Jaissle.