Sean Steur, cumartesi günü Newcastle United formasıyla bir kez daha büyük beğeni topladı. Yazın daha erken döneminde Ajax'tan 27 milyon euro karşılığında gelen orta saha oyuncusu, Bayer Leverkusen'e 1-2 kaybedilen maçta öne çıkan isim oldu.

Newcastle, cumartesi öğleden sonra henüz bir dakika dolmadan geriye düştü. Açılış golünü Ibrahim Maza kaydetti. İngiliz kulübü devre arasından önce Malick Thiaw ile karşılık verdi, ancak son bölümde Victor Boniface'in golüyle yine de mağlup oldu.

Newcastle taraftarları bu sırada kulübün gidişatı konusunda ciddi endişe duyuyor. Teknik direktör Eddie Howe, kilit isimler Sandro Tonali ve Bruno Guimarães'in satılmasının ardından hazırlık döneminde görevinden ayrıldı.

Newcastle, hazırlık döneminde mağlubiyetleri de peş peşe alıyor. Beşinci lig ekibi Gateshead karşısında sonuç 1-1 oldu, Bristol City FC Newcastle'ı 4-1 mağlup etti ve Everton'a (3-1) ile Leverkusen'e de kaybedildi. Yalnızca Valencia 2-1 yenildi.





Yine de kulüp taraftarlarına göre bir umut ışığı var: Steur. X'te bir kişi, Volendamlı oyuncu için üzüldüğünü bile yazdı. “Bu yine inanılmaz derecede moral bozucuydu. Sean Steur, aman tanrım, gerçekten çok üzülüyorum. Hiç kaliteye sahip olmayan bir takıma geldi. Eğer transfer yapılmazsa başımız dertte.”

Steur için övgü dolu sözler söyleyen tek kişi o değil. “Steur ve Lewis Miley'nin dönüşü bugün tek olumlu noktalardı.” Bir başkası ise Steur'u hazırlık döneminin sürpriz ismi olarak nitelendiriyor. “Bunun sadece hazırlık dönemi olduğunu biliyorum ama Steur gerçekten üst düzey bir oyuncu. Top ayağındayken çok iyi ve her zaman ileriye dönük bir çözüm arıyor.”

Bir başka taraftar da Steur'un, Guimarães'in ideal halefi olduğunu söylüyor. Ajax'ın ona gelecek sezon düzenli bir ilk 11 garantisi verememiş olması da şaşkınlıkla karşılanıyor.