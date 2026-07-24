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Newcastle 2026-27 away kit launchNewcastle United FC
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Angelica Daujotas

Çeviri:

Newcastle, şehrin simgesel kalesinden ilham alan yeni 2026-27 adidas deplasman formalarını tanıttı

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Newcastle United Women

Newcastle United, şehrin tarihi kalesinden ve kimliğinden ilham alan lacivert renkli tasarımıyla 2026-27 sezonu için yeni adidas deplasman formalarını tanıttı.

Magpies’in en yeni ikinci formasında adidas, retro esintili yaklaşımını sürdürüyor; koyu lacivert zemin üzerine, vintage Newcastle arması ve ikonik Trefoil logosu gibi geleneksel detayları bir araya getiriyor.

V yakalı forma, "Night Navy" renk seçeneğiyle sunuluyor ve kulübün kale simgelerinden esinlenerek tasarlanmış, Newcastle'ın zengin tarihine ve şehre adını veren simgesel yapıya saygı duruşunda bulunan bir grafikle süslenmiş. Omuzlarda beyaz adidas Üç Şerit yer alırken, kulübün ünlü lakabına ince bir gönderme olarak boyun arkasına bir magpie grafiği yerleştirilmiş.

Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

Nostaljik temayı sürdüren adidas, 1970'ler ve 1980'ler boyunca kullanılan amblemden esinlenerek vintage bir Newcastle United amblemi tercih etti. Lacivert şort ve uyumlu çoraplar, deplasman forması setini tamamlıyor.

adidas’ın diğer üst düzey futbol formaları gibi, bu orijinal versiyonda da teri uzaklaştırarak oyuncuların sahada serin ve rahat kalmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış CLIMACOOL teknolojisi ve çabuk kuruyan kumaş kullanılmıştır.

Newcastle 2026-27 away kit duoNewcastle United FC

Lansmanı kutlamak amacıyla adidas ve Newcastle, şehrin genç nesline odaklanan bir kampanya videosu yayınladı. Video, Magpies ile son dönemde başarılar yaşayan yerel taraftarlar için kulübün ne anlama geldiğini kutluyor. Videoda, Newcastle’ın dört bir yanından kaydedilen gerçek taraftar ses kayıtları yer alıyor ve kulüp, şehir ve taraftarlar arasındaki bağ vurgulanıyor.

Satın Al: Newcastle United 2026-27 deplasman forması

Newcastle United 2026-27 deplasman forması, Newcastle United kulüp mağazalarında, seçkin adidas satış noktalarında ve internet üzerinden satışa sunulmuştur.


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