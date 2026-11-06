Newcastle United’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Amar Dedic, yay ve oklarla görülmesinin ardından alışılmadık bir polis soruşturmasının odağında kaldı. Bosna-Hersek millî futbolcusunun, bölgedeki bir doğal güzellik alanının yakınında bir vatandaşın dile getirdiği endişeler üzerine birden fazla polis aracıyla durdurulduğu bildirildi.

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Silahlı polis Newcastle savunmacısını durdurdu

Olay, çarşamba öğleden sonra 24 yaşındaki futbolcu ve yanındaki kişinin Harlow Hill bölgesinde, kırsaldaki bir su rezervuarının yakınında yürürken görülmesiyle başladı. İkilinin okçuluk ekipmanı taşıdığını fark eden bir kişi yetkililere haber verdi.

Haberi yayımlayan Daily Mail'e göre, altı polis aracı Dedic'in aracını, ilk görüldükleri yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Darras Hall yerleşim bölgesinde durdurdu. Polisler, Bosna-Hersek millî takım oyuncusunu olay yerinde sorguladıktan sonra eşyalara el koydu.

Polis, hobi amaçlı kullanılan silahlara el konulduğunu doğruladı

Yetkililer, olayın kamu güvenliği açısından yarattığı ciddi endişeleri gidermek için kısa sürede açıklama yaptı. Northumbria Polisi sözcüsü, ekiplerin öğleden sonra yapılan ihbara hızla yanıt verdiğini doğruladı.

Sözcü, “Çarşamba günü saat 13.55'ten kısa süre sonra, Harlow Hill bölgesindeki Military Road üzerinde, su rezervuarının yanındaki patikada yürüyen iki kişinin yay ve ok taşıdığına dair bir ihbar aldık” dedi.

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Sözcü, durumun güvenli bir şekilde çözüldüğünü ve bölge halkı için daha geniş çaplı bir tehlike oluşturmadığını da belirtti.

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Açıklama şöyle devam etti: “Ekiplerimiz bölgeye gitti ve ardından Darras Hall bölgesinde bir aracı durdurarak bir yay ve oklara el koydu. Şu aşamada bunların hobi amaçlı kullanıldığı ve halk için bir tehdit oluşturmadığı anlaşılıyor. İncelemeler sürüyor.”

Takım arkadaşlarının tesadüfen olay yerinden geçmesi

Araç yol kenarında durdurulmuşken tanıdık iki isim tesadüfen olay yerinden geçti. Haberde, Newcastle'ın yedek kalecisi Mark Gillespie ile eski savunmacısı Paul Dummett'in, polisler takım arkadaşlarıyla konuşurken tamamen tesadüfen oradan geçtikleri ve yardım etmek için araçlarını kenara çektikleri de belirtildi.

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Bu sıra dışı olay, Dedic'in hareketli geçen son birkaç ayına eklendi. Savunmacı, Benfica'dan 30 milyon sterlinlik transferle St James' Park'a ancak geçtiğimiz yaz transfer döneminde geldi. İkilinin, polis müdahalesinden önce spor amaçlı bu ekipmanları tam olarak ne için kullanmayı planladığı ise bilinmiyor.

Odak yeniden Premier Lig maçına çevriliyor

Polisin müdahalesine ve devam eden incelemelere rağmen Dedic'in forma giymesinin önünde bir engel yok. Matthias Jaissle'nin kadrosu, Fulham ile oynayacağı kritik Premier Lig maçı için bu cumartesi öğleden sonra başkente gidecek.

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Newcastle'ın, endişe verici form düşüşünü tersine çevirmek için Craven Cottage'da mutlaka iyi bir sonuç alması gerekiyor. Son beş maçının dördünü kaybeden takım, Londra'nın batısında üç puan kazanma baskısı altında.