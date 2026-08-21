Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United ile Liverpool arasındaki maç, 23 Ağustos 2026'da EST ile 11.30'da ve GMT ile 16.30'da başlayacak.

Newcastle ile Liverpool, değişim sürecindeki iki takımın karşılaşması

Matthias Jaissle. 38 yaşındaki Alman teknik adam, daha önce Avusturya ve Suudi Arabistan'daki görevlerinde başarılı oldu ancak İngiltere'de, hele ki Premier League'de hiç çalışmadı. Newcastle ayrıca bu yaz Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimarães gibi üç önemli ismini sırasıyla Barcelona, Tottenham ve Arsenal'e kaybetti. Newcastle geçen sezon hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 12. sırada yer aldı ve bu kez daha kötü bir performans göstermesi bekleniyor. 20 yaşındaki Bazoumana Touré, £42,8 milyon ile bu yaz takımın en pahalı transferi oldu ve Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun takıma hızlı uyum sağlaması gerekecek. 24 yaşındaki Çekya milli kalecisi Lukas Hornicek, Braga'dan £26 milyon karşılığında katıldı.

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Kulübede iki yeni isim

Andoni Iraola, 2025-26 sezonunda Liverpool'un beşinci sırada bitirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından görevine son verilen Arne Slot'un yerine Bournemouth'tan Anfield'a geldi. Iraola, geçen sezon kilit savunmacılarını ve yıldız isim Antoine Semenyo'yu kaybetmesine rağmen Bournemouth'u Avrupa'ya taşıdı. İspanyol teknik adam, agresif ve önde oynayan futbol anlayışıyla tanınıyor.

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Liverpool, Salah'ın yerini doldurabilecek mi?

Liverpool birçok deneyimli ismini kaybetti. Ibrahima Konaté Real Madrid'e giderken, kulüp efsanesi Mo Salah Trabzonspor'a imza attı ve tecrübeli bek Andy Robertson Tottenham'a ayrıldı. Liverpool, Rennes'ten Jérémy Jacquet'i ve eski Osasuna hücumcusu Víctor Muñoz'u toplam £90 milyon karşılığında kadrosuna kattı. Salah'ın doğrudan yerini dolduracak bir oyuncu henüz gelmediği için, geçen yazın dikkat çeken transferleri Florian Wirtz ve Alexander Isak üzerindeki yük daha da artacak. Geçen sezon kulübün en öne çıkan performansını sergileyen Dominik Szoboszlai, yeni uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Uruguaylı stoper Ronald Araujo, Barcelona'dan kiralık olarak yapılan dikkat çekici bir transfer.

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Newcastle ile Liverpool maçının öne çıkan istatistikleri

Liverpool, Newcastle ile oynadığı son 19 Premier League maçında yenilmedi; bunların 14'ünü kazandı, beşinde berabere kaldı.

Newcastle ile Liverpool arasında St. James’ Park'ta oynanan son üç Premier League maçının her birinde, 90+ dakikadan sonra sonuca etki eden bir gol atıldı.

Liverpool, St. James’ Park'a yaptığı son dokuz lig ziyaretinde altı galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Newcastle ile Liverpool arasındaki Premier League maçlarında bugüne kadar toplam 198 gol atıldı. Bu maçta atılacak iki gol, bu eşleşmeyi Liverpool - Tottenham Hotspur (211) ve Arsenal - Tottenham (200) karşılaşmalarının ardından organizasyonda 200 gole ulaşan üçüncü fikstür yapacak.

Geçen sezon Premier League'de Liverpool'dan daha uzun galibiyet serisine sadece Aston Villa ve Man City sahipti, ancak sadece dört takımın, Chelsea ve Spurs dahil, daha kötü bir mağlubiyet serisi vardı. Ocak ayındaki dört maçlık beraberlik serisini ise yalnızca Bournemouth ve Brentford geçti.

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Muhtemel ilk 11'ler

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, bu maçta beş oyuncusundan yararlanamayacak. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga ve Lewis Hall'un tamamı sakat olarak listeleniyor. Şu anda kayıtlı bir ceza durumu yok. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Liverpool menajeri Andoni Iraola çok daha kabarık bir eksik listesiyle karşı karşıya. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros ve Curtis Jones'un tamamı sakatlık nedeniyle kadro dışı. Herhangi bir ceza söz konusu değil. Doğrulanmış bir kadro açıklanmadığı için takım haberleri maç yaklaştıkça güncellenecek.

Form durumu

Newcastle, yeni sezona son beş maçında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgilik karışık bir hazırlık dönemi performansıyla giriyor. Takımın son maçı, 8 Ağustos'ta Valencia karşısında alınan 1-2'lik galibiyet oldu, ancak temmuz sonlarında Bristol City'ye 4-1 mağlup oldular. Beş maçta Newcastle sekiz gol atıp sekiz gol yedi ve bu örneklemdeki tek resmi sonucu, geçen sezonun son gününde Fulham deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiydi.

Liverpool'un son beş maçı da iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgilik bölünmüş bir tablo ortaya koydu. Takımın son maçı, 9 Ağustos'ta Monaco'ya karşı alınan 2-3'lük yenilgi oldu. Hazırlık döneminde Sunderland'i 4-2 ve Wrexham'ı 1-0 yendiler, ancak Leeds United'a da 2-4 kaybettiler. Liverpool'un son resmi sonucu, 2025-26'nın son gününde Brentford deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikti. Beş maçta Liverpool 10 gol attı ve 10 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 31 Ocak 2026'da oynandı ve Liverpool, Premier League'de Anfield'da Newcastle'ı 4-1 mağlup etti. Ondan önce Newcastle, Ağustos 2025'te yine ligde St James' Park'ta 2-3 kazandı. Son beş karşılaşmada Liverpool üç, Newcastle ise iki galibiyet aldı; taraflar Aralık 2024'te St James' Park'ta 3-3 de berabere kaldı. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı.