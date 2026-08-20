Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United ile Liverpool arasındaki maç 23 Ağustos 2026'da EST ile 11.30'da ve GMT ile 16.30'da başlayacak.

Newcastle ile Liverpool, değişim sürecindeki iki takımın mücadelesi

Matthias Jaissle. 38 yaşındaki Alman teknik adam, daha önce Avusturya ve Suudi Arabistan'daki görevlerinde öne çıktı ancak İngiltere'de, hele Premier League'de, hiç teknik direktörlük yapmadı. Newcastle ayrıca bu yaz Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimarães gibi üç önemli oyuncusunu sırasıyla Barcelona, Tottenham ve Arsenal'a kaybetti. Newcastle geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 12. sırada tamamladı ve bu sezon daha da kötü bir derece elde etmesi bekleniyor. 20 yaşındaki Bazoumana Touré, £42,8 milyon ile bu yaz takımın en pahalı transferi oldu ve Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun sezona hızlı başlaması gerekecek. Lukas Hornicek, 24 yaşındaki Çek Cumhuriyeti millî kalecisi olarak Braga'dan £26 milyon karşılığında katıldı.

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Kulübede iki yeni isim

Andoni Iraola, Bournemouth'tan Anfield'a gelerek 2025-26 sezonundaki beklentilerin altında kalan performansın ardından görevine son verilen Arne Slot'un yerini aldı. Liverpool, o sezonda ligi beşinci sırada bitirmişti. Iraola, geçen sezon önemli savunmacılarını ve takımın kilit ismi Antoine Semenyo'yu kaybetmesine rağmen Bournemouth'u Avrupa'ya taşıdı. İspanyol teknik adam, agresif ve önde oynayan futbol anlayışıyla tanınıyor.

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Liverpool, Salah'ın yerini doldurabilecek mi?

Liverpool birkaç tecrübeli oyuncusunu kaybetti. Ibrahima Konaté Real Madrid'e giderken, kulüp efsanesi Mo Salah Trabzonspor'a imza attı ve tecrübeli bek Andy Robertson da Tottenham'a ayrıldı. Liverpool, Rennes'ten Jérémy Jacquet'yi ve eski Osasuna hücumcusu Víctor Muñoz'u toplam £90 milyon karşılığında kadrosuna kattı. Salah'ın doğrudan yerine gelecek bir isim henüz gelmediği için geçen yazın dikkat çeken transferleri Florian Wirtz ile Alexander Isak'ın üzerindeki yük daha da artacak. Geçen sezon kulübün en dikkat çekici performansını sergileyen Dominik Szoboszlai, yeni uzun vadeli sözleşmeye imza attı. Uruguaylı stoper Ronald Araujo, Barcelona'dan kiralanan dikkat çekici bir isim oldu.

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Newcastle ile Liverpool maçı öncesi öne çıkan istatistikler

Liverpool, Newcastle ile oynadığı son 19 Premier League maçında yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte 14 galibiyet ve beş beraberlik aldı.

Newcastle ile Liverpool arasında St. James’ Park'ta oynanan son üç Premier League maçının her birinde, sonucu değiştiren gol 90+ dakikalarda geldi.

Liverpool, St. James’ Park'a yaptığı son dokuz üst lig ziyaretinde altı galibiyet ve üç beraberlik aldı.

Newcastle ile Liverpool arasında Premier League'de bugüne kadar oynanan maçlarda toplam 198 gol atıldı. Bu maçta iki gol daha olması hâlinde bu karşılaşma, Liverpool - Tottenham Hotspur (211) ve Arsenal - Tottenham (200) maçlarının ardından organizasyonda 200 gole ulaşan üçüncü fikstür olacak.

Liverpool geçen sezon Premier League'de Aston Villa ve Man City dışında herkesten daha uzun bir galibiyet serisi yakaladı, ancak sadece dört takımın, Chelsea ve Tottenham da dahil olmak üzere, daha kötü bir mağlubiyet serisi vardı. Ocak ayındaki dört maçlık beraberlik serisini ise yalnızca Bournemouth ve Brentford geçti.

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Muhtemel 11'ler

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, bu maçta beş oyuncusundan yararlanamayacak. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga ve Lewis Hall'ın tamamı sakat olarak listeleniyor. Şu anda kayıtlı bir ceza durumu bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Liverpool menajeri Andoni Iraola çok daha uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros ve Curtis Jones'ın tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Herhangi bir ceza söz konusu değil. Henüz doğrulanmış bir kadro açıklanmadığı için takım haberleri maç yaklaştıkça güncellenecek.

Form durumu

Newcastle, yeni sezona son beş maçında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik karışık bir hazırlık dönemi performansıyla giriyor. Takımın son maçı 8 Ağustos'ta Valencia karşısında aldığı 1-2'lik galibiyet olurken, temmuz sonlarında Bristol City'ye 4-1 mağlup oldu. Bu beş maçta Newcastle sekiz gol atıp sekiz gol yerken, söz konusu örneklemdeki tek resmî maç sonucu geçen sezonun son gününde Fulham deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi oldu.

Liverpool'un son beş maçı da iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik bölünmüş bir tablo ortaya koydu. Takımın son maçı 9 Ağustos'ta Monaco'ya karşı aldığı 2-3'lük yenilgi oldu. Hazırlık döneminde Sunderland'i 4-2 ve Wrexham'ı 1-0 mağlup etti, ancak Leeds United'a da 2-4 kaybetti. Liverpool'un son resmî maç sonucu, 2025-26 sezonunun son gününde Brentford deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikti. Bu beş maçta Liverpool 10 gol atıp 10 gol yedi.

İkili rekabetteki geçmiş

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 31 Ocak 2026'da oynandı ve Liverpool, Premier League'de Anfield'da Newcastle'ı 4-1 mağlup etti. Ondan önce Newcastle, Ağustos 2025'te yine ligde St James' Park'ta 2-3 kazandı. Son beş karşılaşmada Liverpool üç kez, Newcastle ise iki kez galip gelirken, taraflar Aralık 2024'te St James' Park'ta 3-3 berabere de kaldı. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı.