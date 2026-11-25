Newcastle United'ın çoğunluk hissedarı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), yeni hisse çıkararak kulübün yüzde 25'ine kadarını satmayı planlıyor. Elde edilecek para PIF'e değil, doğrudan kulübe aktarılacak. Newcastle dışarıdan büyük bir yatırım ararken önceliği yaklaşık 1,3 milyar sterline mal olacak yeni bir stat inşa etmek ya da St James' Park'ı yenilemek.

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PIF, JP Morgan'ı görevlendirdi

PIF, yeni hisse çıkararak Newcastle'ın dörtte birine kadarını satma sürecini yürütmesi için JP Morgan'ı görevlendirdi. Gelişmeyi ilk olarak The Athletic duyurdu. New York merkezli banka, kısa süre önce FIFA'nın ticari haklarının yüzde 20'sini satmaya yönelik sonuçsuz kalan girişiminde de görev almıştı.

Fon, kulübün yaklaşık yüzde 85'ine sahip. Kalan hisseler Reuben ailesinin elinde ve yeni hisse çıkarılmasıyla her iki tarafın payı da azalacak. PIF, Newcastle'ı Ekim 2021'de Mike Ashley'den 305 milyon sterline satın almıştı. Fonun başkanı Yasir Al-Rumayyan, sezonun ilk maçını cumartesi günü Arsenal ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada izledi.

Para doğrudan kulübe aktarılacak

Yeni hisse satışından elde edilecek para PIF'e gitmeyecek. Yeni yatırımcılar, kulübün hisselerinin dörtte birine kadarına sahip olmak karşılığında doğrudan Newcastle'a kaynak sağlayacak. Fona yakın kaynaklar, PIF'in kulübe uzun vadeli bağlılığını sürdürdüğünü ve bunun kulübün tamamının satışı anlamına gelmediğini vurguluyor.

Newcastle'ın 65.000 ila 72.000 seyirci kapasiteli yeni bir stat inşa etmek için yaklaşık 1,3 milyar sterline ihtiyacı var. CEO David Hopkinson bu ayın başında şunları söyledi: "Burada ne yaparsak yapalım, bu kulübün bir sonraki dönemini şekillendirecek, nesiller boyunca etkisi sürecek bir karar olacak. Pahalıya mal olacak."

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Hopkinson, bankalarla görüşmeleri açıkladı

Kulüp ayrıca şehrin uluslararası havalimanı yakınında yeni bir antrenman tesisi planlıyor. Hopkinson, bankacılarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Hopkinson sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimde konsept aşamasındaydık. Şimdi çok daha net tanımlanmış seçenekler ve bunu nasıl hayata geçireceğimiz aşamasına doğru önemli ilerleme kaydediyoruz. Bu, küresel öneme sahip bir proje. Son dönemde New York'tan bankacılarla, bunu nasıl yapabileceğimizi ve hangi seçenekleri değerlendirebileceğimizi düşünerek çok zaman geçirdik. Sizi temin ederim ki her gün bunun üzerinde çalışıyoruz ve umarım yakında sizinle paylaşabileceğimiz somut bir gelişme olur."

PIF, spora ayırdığı bütçeyi azaltıyor

Bu hamle, PIF'in spora ayırdığı bütçeyi azalttığı bir dönemde geldi. Fon, LIV Golf'e verdiği desteği çekti ve Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'deki hisselerinin bir bölümünü sattı.

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Yeni yatırım arayan tek kulüp Newcastle değil. Everton ve Crystal Palace da yeni yatırım peşinde. Öte yandan PIF'in, bir azınlık ortağı bulunması halinde Newcastle'ın değerinin sonunda 5 milyar sterline ulaşabileceğine inandığı bildiriliyor.