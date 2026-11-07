Newcastle United, Jacob Murphy'nin bireysel ustalığına rağmen Craven Cottage'da bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Rodrigo Muniz'in son dakikalarda attığı beraberlik golü, konuk ekibin üstünlüğünü sona erdirdi ve taktik açıdan sürükleyici mücadele 1-1 bitti.

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Newcastle United, Batı Londra'da sahaya hâkimiyetten çok geçiş oyunundaki etkinliğin belirleyici olduğu bir maçta berabere kaldı. Matthias Jaissle'nin takımı, Fulham'ın geniş alana yayılan dizilişinden yararlanmak için orta blokta savunma yaptı. Bu strateji, Murphy'nin 80. dakikada Sander Berge'nin hatasını değerlendirip harika bir vuruşla topu ağlara göndermesiyle sonuç verdi. Ancak Newcastle'ın savunma düzeni yalnızca üç dakika sonra bozuldu ve Muniz skoru eşitledi.

İstatistikler de maçın ne kadar dengeli geçtiğini gösterdi. Fulham topa %58 oranında sahip olsa da daha kaliteli pozisyonları Newcastle üretti. Konuk ekip maçı 0,91 gol beklentisiyle (xG) tamamlarken ev sahibinin gol beklentisi 0,62'de kaldı. Newcastle, ilk yarıda Dan Burn'ün iptal edilen golüne hayıflanacak. Öte yandan maçın son anlarında bir puanı korumasını Lukas Hornicek'in üst düzey kurtarışlarına borçlu.

Kaleci ve savunma

Lukas Hornicek - 8/10

Konuk ekibin öne çıkan ismiydi. Beş kurtarış yaptı; bunların en kritiği, uzatma dakikalarında Ryan Sessegnon'ın sert şutunu parmaklarının ucuyla çıkarmasıydı. Maçın başlarında Oscar Bobb karşısındaki pozisyon alışı ve refleksleri, dirençli savunma performansının habercisiydi.

Amar Dedic - 6/10

Sağ bek için inişli çıkışlı bir öğleden sonraydı. Newcastle'ın maç boyunca kazandığı 45 ikili mücadeleye katkıda bulunsa da 92. dakikada Muniz'e yaptığı faulle gördüğü sarı kart, takımını gereksiz baskı altına soktu. Antonee Robinson'ın bindirmeleri karşısında zaman zaman zorlandı.

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Malick Thiaw - 7/10

Savunma hattında topla en soğukkanlı oynayan isimdi ve 45 isabetli pas verdi. 85. dakikada oyundan çıkana kadar oyunu çok iyi okuyarak Newcastle'ın geriden oyun kurmasına önemli katkı sağladı.

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Dan Burn - 6/10

Kafa vuruşuyla kilidi açtığını sandı ancak gol, pozisyonun başlangıcında Wissa'nın yaptığı faul nedeniyle iptal edildi. Hava toplarında üstünlük kurdu fakat Muniz'in beraberlik golüne giden ortayı engellemek için yana doğru yeterince hızlı hareket edemedi.

Lewis Hall - 7/10

Sol bek çalışkan bir performans sergiledi; 11 ikili mücadele kazandı ve üç başarılı müdahalede bulundu. Son bölümde galibiyet golünü bulmaya yaklaştı ancak 88. dakikadaki vuruşunu Bernd Leno kurtardı.

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Orta saha

Sean Steur - 5/10

Kalabalık orta sahada oynayan Steur, geçiş oyununda etkisini gösteremedi. Uzaktan çektiği bir şutla kaleyi bulamadı ve 74. dakikada yerini Fernandez-Pardo'ya bıraktı.

Nico Gonzalez - 6/10

61 dakika boyunca orta sahaya gereken mücadele gücünü kattı. Taktik disiplini Newcastle'ın düzenini korumasına yardımcı oldu ancak oyundan çıkmadan önce Fulham'ın derinde kurduğu savunmayı açacak yaratıcılığı gösteremedi.

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Yoane Wissa - 5/10

Wissa için can sıkıcı bir maçtı. En belirgin katkısı, Timothy Castagne'ye yaptığı ve Burn'ün golünün iptal edilmesine yol açan fauldü. Dar açıdan çektiği şutta yan ağları buldu ancak Leno'yu ciddi biçimde zorlayamadı.

Hücum

Jacob Murphy - 8/10

Galibiyet golünü atmaya çok yaklaşan isimdi. Murphy'nin 80. dakikadaki golü, fırsatçı baskı ve teknik becerinin örneğiydi: Hatalı pası kaptı ve şık bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi. Newcastle'ın hızlı hücumlarda en istikrarlı tehdidiydi.

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Harvey Barnes - 7/10

0,58 ile Newcastle oyuncuları arasında en yüksek bireysel gol beklentisine ulaştı ve ilk yarıda Leno'yu iki olağanüstü kurtarış yapmaya zorladı. Gol bulamasa da topsuz koşularıyla Fulham savunmasına sürekli sorun çıkardı.

William Osula - 5/10

İleri uçta çaba gösterdi ancak yeterince topla buluşamadı. Calvin Bassey ile David Affengruber arasında sık sık yalnız kaldı ve 85. dakikada oyundan alınana kadar isabetli şut çekemedi.

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Yedekler ve teknik direktör

Lewis Miley - 6/10

61. dakikada oyuna girdi ve maçın sonlarında Alex Iwobi'nin tehlikeli serbest vuruşunda topu kafayla uzaklaştırarak kritik bir savunma müdahalesi yaptı.

Joe Willock - 6/10

Orta sahaya hareketlilik katmak için oyuna alındı. Uzaktan çektiği bir şutla Leno'nun pozisyon alışını test etti.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Son bölümdeki kafa vuruşu kurtarıldı. Uzatma dakikalarında aldığı darbe de oyunun akışını bozdu.

Anthony Elanga - Değerlendirilmedi

Osula'nın yerine son bölümde oyuna girdi; skora etki etmek için fazla zamanı olmadı.

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Fabian Schar - Değerlendirilmedi

Beraberlik golünün ardından savunmayı sağlamlaştırmak için 85. dakikada oyuna alındı.

Matthias Jaissle - 6/10

Jaissle'nin geride bekleyip kontra atağa çıkma planı neredeyse kusursuz işledi. Ancak Murphy'nin golünden hemen sonra üstünlüğü koruyamamaları, maç yönetimindeki bir aksaklığın takımına iki puana mal olduğunu düşündürüyor.