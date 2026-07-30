Alman teknik direktör Matthias Jaissle, kulübü Suudi Al-Ahli yönetimine istifasını sundu ve gelecek sezon yeni bir meydan okuma yaşama isteğini vurguladı.

Suudi Al-Riyadiyah gazetesi, "X" üzerindeki resmi hesabında kaynaklarına dayanarak Matthias Jaissle'nin Al-Ahli'nin başındaki görevinden istifa ettiğini ve Avrupa'ya gitme isteğini dile getirdiğini aktardı.

Jaissle, teknik direktörü Eddie Howe'un beklenmedik ayrılığının ardından yeni sezonda İngiliz ekibi Newcastle United'ı çalıştırmak için adaylar listesinin başında yer alıyor.









"The Athletic" gazetesi bugün perşembe günü, Eddie Howe'un geçen sezonun sonunda devam etme isteğini dile getirmiş olmasına rağmen, Newcastle'ın teknik ekibinin başında geçirdiği 5 yılın ardından önümüzdeki günlerde görevinden ayrılmaya karar verdiğini ortaya koymuştu.

Rapora göre, 48 yaşındaki İngiliz teknik direktör, kulüp yönetimine bir süreliğine futboldan uzaklaşmak ve dinlenmek istediğini bildirdi. Bu karar dostane bir şekilde alınırken, Newcastle yönetimi ayrılığa yönelik bir planı çoktan hazırlamış durumdaydı.

Basın raporları, Newcastle ile Al-Ahli teknik direktörü Alman Matthias Jaissle arasındaki görüşmelerin, İngiliz ekibinin teknik sorumluluğunu üstlenmesine zemin hazırlayacak ileri bir aşamaya ulaştığına işaret etti.

38 yaşındaki Jaissle, Al-Ahli'yi 2025 ve 2026 sezonlarında AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğuna taşıdıktan sonra yükselen teknik direktörlerin en dikkat çekenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Alman teknik direktör, Al-Ahli deneyiminden önce adını Red Bull Salzburg ile duyurmuş, takımı üst üste iki sezon Avusturya Ligi şampiyonluğuna taşımış, ayrıca Avusturya Kupası'nı da kazanmıştı. Ardından 2023 yılında Suudi kulübüne transfer olmuş ve burada yüksek pres esaslı hücumcu bir oyun anlayışını yerleştirmeyi başarmıştı.