Premier Lig'de düşüşünü sürdüren Brighton, bugün Premier Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Newcastle United'a 1-0 yenildi.

Reklam

Bu, Brighton'ın üst üste ikinci yenilgisi oldu. Takım 3 puan daha kaybederek Premier Lig'deki zirve yarışından bir adım uzaklaştı.

22 puanda kalan Brighton, bu akşam oynanacak Arsenal ile Manchester City arasındaki maçın sonucunu beklerken geçici olarak Premier Lig'de ikinci sırada bulunuyor.

City de Brighton ile aynı puana sahip. Bu akşam alacağı galibiyet ya da beraberlik City'yi Premier Lig'de ikinci sıraya taşıyacak, Brighton ise bu durumda averajla dördüncü sıradaki Liverpool'un önünde üçüncü sıraya gerileyecek.

Golünü 8. dakikada penaltıdan Harvey Barnes'ın attığı Newcastle ise puanını 16'ya çıkararak Premier Lig puan tablosunda 12. sırada yer aldı.

Reklam Reklam

Hull City galibiyet serisini sürdürüyor

Hull City, aynı haftada Crystal Palace'ı 3-2 yenerek galibiyetlerini sürdürdü.

Related Topics

Geçen hafta Brighton'ı 2-0 yenen Hull City, bugün hanesine 3 puan daha ekleyerek 17 puana ulaştı ve Premier Lig puan tablosunda dokuzuncu sıraya yerleşti.

Ev sahibi Crystal Palace ise 7 puanda kalarak puan tablosunun son sırasında yer aldı ve bugünkü yenilginin ardından durumu daha da zorlaştı.

Reklam

Hull City'nin gollerini Oliver McBurnie (38.), Sorba Thomas (48.) ve Regan Slater (80.) kaydederken, Crystal Palace'ın gollerini Jørgen Strand Larsen (90.) ve Adam Wharton (90+5) attı.

Tottenham, Sunderland'i yendi

Tottenham, Sunderland'i 2-0 yenerek üst üste ikinci haftada da kazanmayı başardı. İki golü de 35. ve 70. dakikalarda James Maddison kaydetti.

Reklam

Değerli 3 puanı hanesine yazdıran Tottenham puanını 18'e çıkararak sekizinci sıraya yerleşirken, 18. sıradaki Sunderland 9 puanda kaldı ve onun da durumu zorlaştı.

Bournemouth da aynı heyecanlı haftanın bir başka maçında deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi.

Reklam

Bournemouth'un gollerini Marcus Tavernier (21.) ve Justin Kluivert (62.) atarken, Fulham'ın golünü Rodrigo Muniz (28., penaltıdan) kaydetti.

Bournemouth puanını 21'e çıkararak beşinci sıraya yükselirken, Fulham 11 puanla 17. sırada kaldı.