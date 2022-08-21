Newcastle'a karşı altı gollü mücadele, Haaland ve Bernando Silva

Manchester City, altı gollük mücadelede beraberlik için savaştı

NELER OLDU?

İlkay Gündoğan'ın 5. dakikadaki açılış golünün ardından Newcastle, Miguel Almiron, Callum Wilson ve Kieran Trippier'ın golleriyle 3-1 öne geçti. Ancak Erling Haaland ve Bernardo Silva 60. ve 64. dakikada attıkları gollerle City'nin beraberliği yakalamasını sağladı.

BÜYÜK RESİMDE NE VAR?

Son Premier Lig şampiyonları yeni sezona yenilmeden başlamalarını sürdürüyorlar, ancak Arsenal üç maçtan sonra hala mükemmel bir rekora sahip olan tek takım olduğu için hala birinci sırada yer alıyor.

BÜTÜN GÖZLER ONUN ÜZERİNDE

Erling Haaland'ın geçen hafta Bournemouth'a karşı gösterdiği performans hakkında çok şey söylendi, ancak Norveçli forvet, City'nin geri dönüşününün anahtarıydı. City'nin açığını bire indirmek için gol attı ve ardından hareketi Newcastle savunmasını dışarı çekerek Bernardo Silva'ya alan verdi.

Erling Haaland, Emmanuel Adebayor ve Emile Mpenza'nın ardından Premier Lig'deki ilk iki deplasman maçında gol atan üçüncü Manchester City oyuncusu oldu 🔥

ÜÇ FOTOĞRAFLA CİTY-NEWCASTLE MÜCADELESİ

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How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 32697 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 32697 Oylar

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR?

Pep Guardiola'nın öğrencileri 24 Ağustos'ta hazırlık maçında Barcelona ile karşılaşacak. Barcelona maçından birkaç gün sonra, Nottingham Forest'ı Etihad Stadyumu'na davet etmeden önce Crystal Palace maçıyla lige geri dönüyorlar.