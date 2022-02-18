Newcastle United menajeri Eddie Howe, ayağından ameliyat olan Kieran Trippier'in sezonun geri kalanında forma giyemeyebileceğini açıkladı.

Ocak ayında Atletico Madrid'den transfer edilen Trippier, kulüp el değiştirdikten sonra yapılan ilk önemli hamlelerden biriydi. İngiliz milli oyuncu, Premier Lig'de düşme hattından kurtulmaya çabalayan Newcastle'ın aksayan savunmasına önemli bir güç katmıştı.

Savunmada olduğu kadar hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çeken Trippier, ligde çıktığı son iki maçta Everton ve Aston Villa filelerini havalandırmıştı.

Trippier'in forma giydiği dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Newcastle; Leeds, Everton ve Aston Villa'yı mağlup ederken, Watford ile berabere kaldı.

Howe ne söyledi?

West Ham maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Eddie Howe, Trippier'in başarılı bir operasyon geçirdiğini belirttikten sonra kötü haberle devam etti.

"Sahalardan ne kadar uzak kalacağını bilmiyorum."

"Sezon bitmeden geri dönmesini umuyoruz, ama bu ciddi bir sakatlık. Bizim için büyük bir darbe oldu, çünkü çok iyi oynuyordu. İyileşme sürecinin nasıl ilerlediğine bakacağız."

"Sahada onun liderlik yeteneğini arayacağız. Son iki maçta attığı iki gol bizim için çok kritikti, ama kadro kalitemizin bu boşluğu kapatabilecek seviyede olduğuna inanıyoruz."

Dünya Kupası da tehlikeye girebilir

Trippier'in sakatlığı Newcastle için olduğu kadar İngiltere milli takımı için de büyük önem taşıyor.

31 yaşındaki oyuncu Gareth Southgate döneminde milli takımın vazgeçilmez isimlerinden birine dönüşmüştü.

İspanya'dan Ada'ya döndüğünden bu yana Trippier'in birkaç maçını tribünden takip eden Southgate, 2018 Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Katar'da da tecrübeli oyuncuyu kadronun temel parçalarından biri olarak düşünüyordu.

Gerektiğinde sol bekte de görev yapabilen Trippier'in yazın oynanacak Uluslar Ligi maçlarına yetişmesi şimdilik şüpheli gözüküyor.

Trippier'in dönüşü gecikirse, önümüzdeki kış düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar eski formuna kavuşması zorlaşabilir.

Newcastle çıkışta

Üst üste aldığı olumlu sonuçlarla uzun süre sonra Premier Lig'de düşme hattının dışına çıkan Newcastle, hafta sonu ilk dört yarışındaki West Ham'la karşılaşacak.

Bir maç eksiğine rağmen Norwich'in dört puan önünde yer alan Newcastle için sıradaki hedef, Everton ile Leeds'i geride bırakmak.

23 puanlı Leeds ligin 15. basamağında. Leeds'i 22 puanlı Everton ve 21 puanlı Newcastle izliyor.

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