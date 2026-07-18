New York’taki dumanın ardından… Dünya Kupası finali yeni bir tehlikeyle karşı karşıya

New York şehri, 2026 Dünya Kupası finali öncesindeki son günleri etkileyen hava koşullarının yarattığı çalkantıdan henüz nefes alamadı; Yarın Pazar günü Arjantin ve İspanya milli takımları arasında oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde hava durumu yeniden endişe kaynağı haline geldi; riskler, Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinden şehri vuran şiddetli bir gök gürültülü fırtınaya kaydı.

Geçtiğimiz günlerde Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun bir duman bulutu New York’un gökyüzünü kaplamış ve hava kalitesinin düşmesine neden olmuştu; ardından final maçı öncesinde iki milli takımın hazırlıklarını etkileyebilecek yeni tehditler ufukta belirdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, bugün Cumartesi günü şehri şiddetli gök gürültülü fırtınaların vurması bekleniyor; bu durum, her iki milli takımın son antrenmanını ve beklenen seyirci etkinliklerini aksatabilir.

Şiddetli rüzgar ve ani sel uyarıları

New York Belediye Başkanı Zahran Mamdani ise şehir sakinlerini beklenen zorlu hava koşulları konusunda uyardı ve azami dikkat ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Mamdani, resmi hesapları üzerinden şunları söyledi: “New York şehrinde şiddetli fırtınalar bekleniyor. Gök gürültülü fırtınalar, ağaçları ve elektrik hatlarını devirebilecek yıkıcı rüzgarlara ve ani sellere yol açabilecek şiddetli yağışlara neden olabilir.”

Mamdani sözlerine şöyle devam etti: “Bu fırtınalar önceden uyarı olmaksızın oluşabilir; fırtına durumunda derhal kapalı mekanlara sığınmalısınız. Dışarıda bulunmak zorunda kalırsanız lütfen son derece dikkatli olun.”

Bu uyarılarla eş zamanlı olarak, New York yetkilileri şiddetli hava koşullarına karşı önlemleri devreye soktu.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, cumartesi sabahı saat 10'dan pazar sabahının erken saatlerine kadar şehirde sel tehlikesi uyarısı yayınladı; en şiddetli fırtınaların ve yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde olması bekleniyor.

Yalıtılmış kasırga oluşma olasılığı

Yetkili makamlar, New York’un bazı bölgelerinde “izole bir kasırga” oluşma olasılığını dışlamadı; saatte 80 ila 110 kilometre arasında değişen rüzgarların esmesi bekleniyor ve bu koşullar bazı açık hava etkinliklerinin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir.

Amerikan Hava Durumu Kanalı’nın (The Weather Channel) tahminleri, “sabah saatlerinde dağınık gök gürültülü fırtınalar, ardından öğleden sonra çoğunlukla bulutlu bir hava ve şiddetli gök gürültülü fırtınalar olasılığı” konusunda uyarıda bulundu; “bu fırtınalardan bazıları şiddetli olabilir.”

Arjantin taraftarlarının toplanması iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya

Bu hava koşulları, beklenen Arjantin milli takımı taraftar mitinginden birkaç saat önce ortaya çıktı. “Bandirazo” olarak bilinen bu kitlesel kutlama etkinliğinin, yerel saatle öğleden sonra saat 3’te Central Park’ta düzenlenmesi ve ardından akşam saat 5’te Times Meydanı’na geçilmesi planlanmıştı.

Fırtınaların ve şiddetli rüzgarların tehlikesine ilişkin resmi uyarılar göz önüne alındığında, bu etkinlik kötü hava koşulları nedeniyle tehlikeye girebilir.

2026 Dünya Kupası finali, New York’ta yerel saatle öğleden sonra saat 3’te (Mekke saatiyle akşam 10:00) oynanacak.