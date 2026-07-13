New York'ta gizli bir toplantı... Klopp'un Red Bull ile olan sözleşmesi birkaç saat içinde feshedilecek

Basında yer alan haberlere göre, Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, yarın Salı günü “Red Bull” şirketinin spor genel müdürü Oliver Mintzlaff ile bir araya gelerek, Jürgen Klopp’un Alman milli takımıyla olan sözleşmesinin feshedilmesi ve Klopp’un milli takımın başına geçmesi için gerekli işlemleri tamamlamaya çalışacaklar.

Alman "Kicker" dergisine göre, toplantıda Klopp'un 2029 yılına kadar süren ve grubun küresel futbol bölümünün başkanı olarak görev yaptığı Red Bull ile olan sözleşmesinin erken feshedilmesi olasılığı ele alınacak; Mintzlaff, bu hafta içinde New York'ta Klopp ile bir araya gelecek.

Klopp, ABD'de düzenlenen bir toplantı sırasında, Almanya Futbol Federasyonu yetkilileriyle, aralarında Başkan Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke'nin de bulunduğu yetkililerle, zaten bir ön anlaşmaya varmıştı. Eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası süresince "Magenta TV" kanalında spor yorumcusu olarak görev yapıyor.

Klopp’un 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalaması planlanıyor, ancak şu anda çalıştığı “Red Bull” ile olan anlaşma henüz kesinleşmedi.

Klopp’un “Red Bull”da marka elçisi olarak kalması, medyada güçlü bir şekilde gündeme getiriliyor; ancak Alman Futbol Federasyonu’ndaki bazı yetkililer bu çözümü desteklemiyor.

"Kicker" dergisi, Klopp'un milli takımla çalışmadığı zamanlarda, bu küresel şirketin spor lisansları bölümüne danışmanlık yapmaya devam etmesine izin verilebileceğini belirtti.

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 32'li turunda Paraguay milli takımına yenilerek elendikten sonra Julian Nagelsmann'ın istifasının ardından yeni bir teknik direktöre ihtiyaç duyuyor.