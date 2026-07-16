Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Ahead Of World Cup Final, NYC Metro Area Under Smoky Skies Due To Canadian WildfiresGetty Images News

Çeviri:

New York semalarında tüyler ürpertici bir manzara… Kanada’daki yangınlardan çıkan duman, Dünya Kupası finalinden önce gökyüzünü kapladı

Arjantin
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
İspanya
ABD

Arjantin ile İspanya maçı öncesinde gri bir gökyüzü

2026 Dünya Kupası final maçına sadece 72 saat kala, İspanya milli takımının New York’a varışında gri bir gökyüzü ve yoğun sis, Kanada’dan gelen orman yangınlarının duman dalgasının yarattığı bir manzara ile karşılandı.

İspanya milli takımının uçakları, finalin ev sahibi şehri olan New Jersey eyaletindeki Newark Havalimanı’na, Ontario eyaleti ve Kanada’nın diğer bölgelerini kasıp kavuran 800’den fazla orman yangınının yol açtığı sisli bir ortamda indi. Bu yangınların etkisi, ABD’nin doğu kıyılarına kadar uzanıyor.

Şu ana kadar durum resmi olarak endişe verici olarak değerlendirilmiyor ve yerel yetkililer, final maçının oynanacağı Pazar gününe kadar hava koşullarının düzeleceğine güveniyor. "AS" gazetesinin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), herhangi bir gelişme durumunda önlem alınmasını gerektirecek protokollerin hazır olduğunu teyit etmesine rağmen, şu ana kadar İspanya milli takım heyetiyle iletişime geçmedi.

CNN'e göre, durumun Cuma gününden itibaren düzelmeye başlaması bekleniyor, ancak endişeler devam ediyor. Bölgedeki hava kalitesi endeksi 101'e ulaştı; bu seviye, hassas gruplar için zararlı olarak sınıflandırılırken, geri kalan nüfusun büyük ölçüde etkilenmesi beklenmiyor.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Bu fenomen, Çarşamba gecesinden itibaren finali ağırlayacak bölgeyi etkilemeye başladı. Hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle, Salı günü olduğu gibi üst katmanlarda kalmak yerine duman parçacıkları yer yüzeyine çöktü ve sis New York şehrini tamamen kapladı.

Şu ana kadar resmi bir uyarı yayınlanmadı, ancak final maçını düzenleyen çevrelerde, önümüzdeki saatlerde hava kalitesinin nasıl olacağına dair bekleyiş hakim.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin