2026 Dünya Kupası final maçına sadece 72 saat kala, İspanya milli takımının New York’a varışında gri bir gökyüzü ve yoğun sis, Kanada’dan gelen orman yangınlarının duman dalgasının yarattığı bir manzara ile karşılandı.

İspanya milli takımının uçakları, finalin ev sahibi şehri olan New Jersey eyaletindeki Newark Havalimanı’na, Ontario eyaleti ve Kanada’nın diğer bölgelerini kasıp kavuran 800’den fazla orman yangınının yol açtığı sisli bir ortamda indi. Bu yangınların etkisi, ABD’nin doğu kıyılarına kadar uzanıyor.

Şu ana kadar durum resmi olarak endişe verici olarak değerlendirilmiyor ve yerel yetkililer, final maçının oynanacağı Pazar gününe kadar hava koşullarının düzeleceğine güveniyor. "AS" gazetesinin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), herhangi bir gelişme durumunda önlem alınmasını gerektirecek protokollerin hazır olduğunu teyit etmesine rağmen, şu ana kadar İspanya milli takım heyetiyle iletişime geçmedi.

CNN'e göre, durumun Cuma gününden itibaren düzelmeye başlaması bekleniyor, ancak endişeler devam ediyor. Bölgedeki hava kalitesi endeksi 101'e ulaştı; bu seviye, hassas gruplar için zararlı olarak sınıflandırılırken, geri kalan nüfusun büyük ölçüde etkilenmesi beklenmiyor.

Bu fenomen, Çarşamba gecesinden itibaren finali ağırlayacak bölgeyi etkilemeye başladı. Hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle, Salı günü olduğu gibi üst katmanlarda kalmak yerine duman parçacıkları yer yüzeyine çöktü ve sis New York şehrini tamamen kapladı.

Şu ana kadar resmi bir uyarı yayınlanmadı, ancak final maçını düzenleyen çevrelerde, önümüzdeki saatlerde hava kalitesinin nasıl olacağına dair bekleyiş hakim.