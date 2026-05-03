New York Knicks - Philadelphia 76ers NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Madison Square Garden'da Doğu Konferansı Yarı Finalleri başlarken, New York Knicks ve Philadelphia 76ers arasında devlerin karşılaşması gerçekleşecek.

Bu karşılaşma, NBA'in en efsanevi iki rakibini en parlak ışıklar altında bir araya getiriyor. 3numaralı seri başı Knicks, Hawks ile oynadığı fiziksel mücadeleye sahne olan altı maçlık serinin ardından yerini garantiledi, 7numaralı seri başı 76ers ise tarihi bir sürpriz galibiyetin ardından bu aşamaya geldi. İlk turda 3-1 geride kalan Philadelphia, Joel Embiid'in insanüstü çabalarıyla 2 numaralı seri başı Boston Celtics'i yorucu yedi maçlık bir seride eleyerek geri döndü.

GOAL, "The Mecca" ve ötesinde gerçekleşecek bu yüksek riskli seriye bilet almayla ilgili tüm detayları sunuyor.

Knicks - 76ers playoff biletleri ne kadar?

Seri Manhattan'da başlarken, bilet fiyatları "Mekke" seviyesine ulaşıyor. Madison Square Garden'da oynanacak 2. tur maçına olan talep şu anda ligin en yüksek seviyesinde.

1. Maç (New York): TickPick ve SeatGeek gibi ikincil piyasalarda şu anki en düşük bilet fiyatları 422 dolar civarında başlıyor. 100. katta yer alan orta seviye koltukların fiyatları genellikle 850 ile 1.400 dolar arasında seyrediyor.

2. Maç (New York): Çarşamba gecesi oynanacak maç için giriş seviyesi koltukların fiyatları şimdiden yükselmiş durumda ve 504 dolardan başlıyor.

3. Maç (Philadelphia): Seri Xfinity Mobile Arena 'ya taşınırken, giriş seviyesi biletler biraz daha uygun hale geldi ve şu anda 279 dolar civarında başlıyor.

Saha Kenarı Koltuklar: MSG'de 1. Maç için sunulan premium saha kenarı deneyimleri, bazı "VIP 1. Sıra" seçeneklerinin 14.000 dolara kadar çıkmasıyla şaşırtıcı rakamlara ulaşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

Embiid Faktörü: Boston'a karşı oynanan serinin ortasında acil apandisit ameliyatından dönen Joel Embiid, MVP formuna geri dönmüş görünüyor. Onun sahada olması ve Celtics'i "ters süpürme" ile mağlup ettikten sonra 76ers'ın yakaladığı ivme, bu seriyi ülke çapında kaçırılmaması gereken bir olay haline getirdi.

Knicks Şampiyonluk Heyecanı: Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns 'un liderliğindeki Knicks, son on yılların en iyi şampiyonluk şansına sahip. Bunun "o yıl" olabileceğine dair inanç, MSG'deki bilet stokunu son derece kısıtlı hale getirdi.





2025/26 NBA Playoff Mekanları, Giriş Bilet Fiyatına Göre (1. Maç, 2. Tur)

Takım Arena Giriş Ücreti New York Knicks Madison Square Garden 422 $+ OKC Thunder Paycom Center 210 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center 165 $+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena 279 $+ (3. Maç)





New York Knicks - Philadelphia 76ers maçının başlama saati





Takım haberleri ve kadrolar

Form

NYK - Form Tümü Atlanta Hawks 89 - 140 New York Knicks K

New York Knicks 126 - 97 Atlanta Hawks K

Atlanta Hawks 98 - 114 New York Knicks K

Atlanta Hawks 109 - 108 New York Knicks K

New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks K PHI - Form Tümü Boston Celtics 100 - 109 Philadelphia 76ers K

Philadelphia 76ers 106 - 93 Boston Celtics K

Boston Celtics 97 - 113 Philadelphia 76ers K

Philadelphia 76ers 96 - 128 Boston Celtics K

Philadelphia 76ers 100 - 108 Boston Celtics K

