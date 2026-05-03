New York Knicks
Madison Square Garden
Philadelphia 76ers
Tyrell Feaster

New York Knicks - Philadelphia 76ers NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

Knicks - 76ers maçının bilet fiyatları, nereden alınır ve daha fazlası

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Madison Square Garden'da Doğu Konferansı Yarı Finalleri başlarken, New York Knicks ve Philadelphia 76ers arasında devlerin karşılaşması gerçekleşecek.

Bu karşılaşma, NBA'in en efsanevi iki rakibini en parlak ışıklar altında bir araya getiriyor. 3numaralı seri başı Knicks, Hawks ile oynadığı fiziksel mücadeleye sahne olan altı maçlık serinin ardından yerini garantiledi, 7numaralı seri başı 76ers ise tarihi bir sürpriz galibiyetin ardından bu aşamaya geldi. İlk turda 3-1 geride kalan Philadelphia, Joel Embiid'in insanüstü çabalarıyla 2 numaralı seri başı Boston Celtics'i yorucu yedi maçlık bir seride eleyerek geri döndü.

GOAL, "The Mecca" ve ötesinde gerçekleşecek bu yüksek riskli seriye bilet almayla ilgili tüm detayları sunuyor.

Knicks - 76ers playoff biletleri ne kadar?

Seri Manhattan'da başlarken, bilet fiyatları "Mekke" seviyesine ulaşıyor. Madison Square Garden'da oynanacak 2. tur maçına olan talep şu anda ligin en yüksek seviyesinde.

  • 1. Maç (New York): TickPick ve SeatGeek gibi ikincil piyasalarda şu anki en düşük bilet fiyatları 422 dolar civarında başlıyor. 100. katta yer alan orta seviye koltukların fiyatları genellikle 850 ile 1.400 dolar arasında seyrediyor.
  • 2. Maç (New York): Çarşamba gecesi oynanacak maç için giriş seviyesi koltukların fiyatları şimdiden yükselmiş durumda ve 504 dolardan başlıyor.
  • 3. Maç (Philadelphia): Seri Xfinity Mobile Arena'ya taşınırken, giriş seviyesi biletler biraz daha uygun hale geldi ve şu anda 279 dolar civarında başlıyor.
  • Saha Kenarı Koltuklar: MSG'de 1. Maç için sunulan premium saha kenarı deneyimleri, bazı "VIP 1. Sıra" seçeneklerinin 14.000 dolara kadar çıkmasıyla şaşırtıcı rakamlara ulaşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

  • Embiid Faktörü: Boston'a karşı oynanan serinin ortasında acil apandisit ameliyatından dönen Joel Embiid, MVP formuna geri dönmüş görünüyor. Onun sahada olması ve Celtics'i "ters süpürme" ile mağlup ettikten sonra 76ers'ın yakaladığı ivme, bu seriyi ülke çapında kaçırılmaması gereken bir olay haline getirdi.
  • Knicks Şampiyonluk Heyecanı: Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns'un liderliğindeki Knicks, son on yılların en iyi şampiyonluk şansına sahip. Bunun "o yıl" olabileceğine dair inanç, MSG'deki bilet stokunu son derece kısıtlı hale getirdi.


2025/26 NBA Playoff Mekanları, Giriş Bilet Fiyatına Göre (1. Maç, 2. Tur)

Takım

Arena

Giriş Ücreti

New York Knicks

Madison Square Garden

422 $+

OKC Thunder

Paycom Center

210 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

165 $+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

279 $+ (3. Maç)


New York Knicks - Philadelphia 76ers maçının başlama saati


Takım haberleri ve kadrolar

Form

New York KnicksNYK
-Form

  • Atlanta Hawks

    89

    -

    140

    New York Knicks

    K

  • New York Knicks

    126

    -

    97

    Atlanta Hawks

    K

  • Atlanta Hawks

    98

    -

    114

    New York Knicks

    K

  • Atlanta Hawks

    109

    -

    108

    New York Knicks

    K

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    K

Philadelphia 76ersPHI
-Form

  • Boston Celtics

    100

    -

    109

    Philadelphia 76ers

    K

  • Philadelphia 76ers

    106

    -

    93

    Boston Celtics

    K

  • Boston Celtics

    97

    -

    113

    Philadelphia 76ers

    K

  • Philadelphia 76ers

    96

    -

    128

    Boston Celtics

    K

  • Philadelphia 76ers

    100

    -

    108

    Boston Celtics

    K

Karşılaşma İstatistikleri

New York KnicksNYK

Son 5 maçları

Philadelphia 76ersPHI

3

Galibiyetler

2

Galibiyetler

  • Philadelphia 76ers

    89

    -

    138

    New York Knicks

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    112

    New York Knicks

  • New York Knicks

    119

    -

    130

    Philadelphia 76ers

  • New York Knicks

    107

    -

    116

    Philadelphia 76ers

  • Philadelphia 76ers

    104

    -

    113

    New York Knicks

589

Kazanılan puanlar

548