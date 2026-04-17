New York Knicks - Atlanta Hawks NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

New York Knicks, 18 Nisan Cumartesi günü New York’taki Madison Square Garden’da Atlanta Hawks’ı ağırlayacak; bu maç, Doğu Konferansı İlk Turu’na heyecan verici bir başlangıç vaat ediyor.

2026 NBA Playoffları'nın bu hafta sonu resmen başlamasıyla birlikte, 3. sıradaki takım ile 6. sıradaki takımın karşılaşacağı bu maçta, ligin en tutkulu taraftar gruplarından ikisi ve her iki tarafın şampiyonluk hayalleri bir araya geliyor.

New York, normal sezonu 3. sıradan (53-29) güçlü bir şekilde tamamlarken, Atlanta ise Güneydoğu Bölümü'nü kazanarak 6. sırayı (46-36) garantiledi ve 2021'den bu yana ilk kez Play-In Turnuvası'ndan başarıyla kaçınmayı başardı.

Knicks - Hawks playoff biletleri ne kadar?

Knicks - Hawks playoff biletleri ne kadar?

Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Fiyatlar, maçın oynanacağı yere ve maçın önemine göre değişir.

New York'taki Madison Square Garden'da şu anda 1. maçın giriş seviyesi fiyatları 334 $ civarında başlarken, Atlanta'daki State Farm Arena'da oynanacak 3. maç için fiyatlar 93 $'dan başlayarak önemli ölçüde daha düşük seyrediyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

Koltuk Kategorisi : En üst kattaki en üst sıralardaki koltuklar en uygun fiyatlı olanlarken, MSG’de oynanacak 1. maç için saha kenarındaki koltukların fiyatı kolaylıkla 4.500 doları aşabilir.

Seri Dinamikleri: Seri, sonraki maçlara (5. veya 7. maç) girerken berabere ise, ikincil piyasalarda yeniden satış fiyatlarının yükselmesini bekleyin.

Pazar Talebi: Knicks, son iki sezonda taraftar kitlesinde ve beklentilerde büyük bir artış yaşadı, bu da New York'taki playoff biletlerini NBA'de elde edilmesi en zor biletlerden biri haline getirdi.

2025/26 NBA playoff mekanları, ortalama bilet fiyatına göre

Takım Arena 1. Maç Giriş Fiyat Aralığı New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ - 650 $ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ - 800 Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ - 720 $ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ - 540 $ Boston Celtics TD Garden 195 $ - 850 $

New York Knicks - Atlanta Hawks maçının başlama saati

Takım haberleri ve kadrolar

Form durumu

NYK - Form Tümü New York Knicks 96 - 110 Charlotte Hornets K

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors K

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics K

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks K

New York Knicks 136 - 96 Chicago Bulls K ATL - Form Tümü Miami Heat 143 - 117 Atlanta Hawks K

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers K

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks K

Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks K

Brooklyn Nets 107 - 141 Atlanta Hawks K

Karşılaşma istatistikleri

NYK Son 5 maçları ATL 4 Galibiyetler 1 Galibiyet Atlanta Hawks 105 - 108 New York Knicks

New York Knicks 99 - 111 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 125 - 128 New York Knicks

Atlanta Hawks 105 - 121 New York Knicks

New York Knicks 149 - 148 Atlanta Hawks 605 Kazanılan puanlar 594



