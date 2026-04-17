Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
New York Knicks
Madison Square Garden
Atlanta Hawks
Book Knicks vs Hawks Tickets
Tyrell Feaster

New York Knicks - Atlanta Hawks NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Knicks - Hawks maçının bilet fiyatları, nereden alınabileceği ve daha fazlası

New York Knicks, 18 Nisan Cumartesi günü New York’taki Madison Square Garden’da Atlanta Hawks’ı ağırlayacak; bu maç, Doğu Konferansı İlk Turu’na heyecan verici bir başlangıç vaat ediyor.

2026 NBA Playoffları'nın bu hafta sonu resmen başlamasıyla birlikte, 3. sıradaki takım ile 6. sıradaki takımın karşılaşacağı bu maçta, ligin en tutkulu taraftar gruplarından ikisi ve her iki tarafın şampiyonluk hayalleri bir araya geliyor.

New York, normal sezonu 3. sıradan (53-29) güçlü bir şekilde tamamlarken, Atlanta ise Güneydoğu Bölümü'nü kazanarak 6. sırayı (46-36) garantiledi ve 2021'den bu yana ilk kez Play-In Turnuvası'ndan başarıyla kaçınmayı başardı.

GOAL, Knicks - Hawks maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve şu anda piyasada ne kadar olduğu dahil olmak üzere, biletleri temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Knicks - Hawks playoff biletleri ne kadar?

Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Fiyatlar, maçın oynanacağı yere ve maçın önemine göre değişir.

New York'taki Madison Square Garden'da şu anda 1. maçın giriş seviyesi fiyatları 334 $ civarında başlarken, Atlanta'daki State Farm Arena'da oynanacak 3. maç için fiyatlar 93 $'dan başlayarak önemli ölçüde daha düşük seyrediyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

  • Koltuk Kategorisi: En üst kattaki en üst sıralardaki koltuklar en uygun fiyatlı olanlarken, MSG’de oynanacak 1. maç için saha kenarındaki koltukların fiyatı kolaylıkla 4.500 doları aşabilir.
  • Seri Dinamikleri: Seri, sonraki maçlara (5. veya 7. maç) girerken berabere ise, ikincil piyasalarda yeniden satış fiyatlarının yükselmesini bekleyin.
  • Pazar Talebi: Knicks, son iki sezonda taraftar kitlesinde ve beklentilerde büyük bir artış yaşadı, bu da New York'taki playoff biletlerini NBA'de elde edilmesi en zor biletlerden biri haline getirdi.

2025/26 NBA playoff mekanları, ortalama bilet fiyatına göre

Takım

Arena

1. Maç Giriş Fiyat Aralığı

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ - 650 $

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ - 720 $

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $

Boston Celtics

TD Garden

195 $ - 850 $

New York Knicks - Atlanta Hawks maçının başlama saati

Madison Square Garden

Takım haberleri ve kadrolar

New York Knicks vs Atlanta Hawks kadroları

New York Knicks
-Sıralanmak

Yedekler

Atlanta Hawks
-Sıralanmak

Yedekler

Form durumu

New York Knicks
-Form

  • New York Knicks

    96

    -

    110

    Charlotte Hornets

    K

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    K

  • New York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    K

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    K

  • New York Knicks

    136

    -

    96

    Chicago Bulls

    K

Atlanta Hawks
-Form

  • Miami Heat

    143

    -

    117

    Atlanta Hawks

    K

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    K

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    K

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

    K

  • Brooklyn Nets

    107

    -

    141

    Atlanta Hawks

    K

Karşılaşma istatistikleri

New York Knicks

Son 5 maçları

Atlanta Hawks

4

Galibiyetler

1

Galibiyet

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    New York Knicks

  • New York Knicks

    99

    -

    111

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    125

    -

    128

    New York Knicks

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    121

    New York Knicks

  • New York Knicks

    149

    -

    148

    Atlanta Hawks

605

Kazanılan puanlar

594