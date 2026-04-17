New York Knicks - Atlanta Hawks NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

New York Knicks, 18 Nisan Cumartesi günü New York’taki Madison Square Garden’da Atlanta Hawks’ı ağırlayacak; bu maç, Doğu Konferansı İlk Turu’na heyecan verici bir başlangıç vaat ediyor.
2026 NBA Playoffları'nın bu hafta sonu resmen başlamasıyla birlikte, 3. sıradaki takım ile 6. sıradaki takımın karşılaşacağı bu maçta, ligin en tutkulu taraftar gruplarından ikisi ve her iki tarafın şampiyonluk hayalleri bir araya geliyor.
New York, normal sezonu 3. sıradan (53-29) güçlü bir şekilde tamamlarken, Atlanta ise Güneydoğu Bölümü'nü kazanarak 6. sırayı (46-36) garantiledi ve 2021'den bu yana ilk kez Play-In Turnuvası'ndan başarıyla kaçınmayı başardı.
GOAL, Knicks - Hawks maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve şu anda piyasada ne kadar olduğu dahil olmak üzere, biletleri temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.
Knicks - Hawks playoff biletleri ne kadar?
Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir.
Fiyatlar, maçın oynanacağı yere ve maçın önemine göre değişir.
New York'taki Madison Square Garden'da şu anda 1. maçın giriş seviyesi fiyatları 334 $ civarında başlarken, Atlanta'daki State Farm Arena'da oynanacak 3. maç için fiyatlar 93 $'dan başlayarak önemli ölçüde daha düşük seyrediyor.
Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:
- Koltuk Kategorisi: En üst kattaki en üst sıralardaki koltuklar en uygun fiyatlı olanlarken, MSG’de oynanacak 1. maç için saha kenarındaki koltukların fiyatı kolaylıkla 4.500 doları aşabilir.
- Seri Dinamikleri: Seri, sonraki maçlara (5. veya 7. maç) girerken berabere ise, ikincil piyasalarda yeniden satış fiyatlarının yükselmesini bekleyin.
- Pazar Talebi: Knicks, son iki sezonda taraftar kitlesinde ve beklentilerde büyük bir artış yaşadı, bu da New York'taki playoff biletlerini NBA'de elde edilmesi en zor biletlerden biri haline getirdi.
2025/26 NBA playoff mekanları, ortalama bilet fiyatına göre
Takım
Arena
1. Maç Giriş Fiyat Aralığı
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ - 650 $
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ - 720 $
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $
Boston Celtics
TD Garden
195 $ - 850 $