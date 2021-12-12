New York City teknik direktörü Ronny Deila'dan ilginç şampiyonluk kutlaması: Soyunup şınav çekti

MLS Cup finalinde Portland Timbers'ı 1-1 biten normal süre ve uzatmaların ardından penaltılarla yenen New York City şampiyonluğa ulaştı.

Manchester City'nin sahipleri tarafından yedi yıl önce kurulan kulüp, MLS'teki altıncı sezonunu mutlu sonla tamamladı. New York City bu yıla dek MLS Cup'ta çeyrek finalden öteye gidememişti.

Neler yaşandı?

41. dakikada Valentin Castellanos'un golüyle öne geçen New York City, maçın son bölümüne kadar üstünlüğünü korudu. Şampiyonluk için saniyeler sayılırken sahneye çıkan Felipe Mora, 90+4'te eşitliği sağlayarak maçı uzatmalara taşıdı.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran New York City'nin yaşadığı şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi.

Ocak 2020'den bu yana takımı çalıştıran Ronny Deila, göreve geldiğinde şampiyon oldukları takdirde zaferi üstsüz bir şekilde kutlayacağı sözünü vermişti. Sözüne sadık kalan Norveçli çalıştırıcı, sahanın ortasında iç çamaşırıyla kalana dek soyundu ve şınav çekti.

New York City'nin şampiyonluk yolu

MLS'te normal sezonun ardından konferanslarında ilk yediye giren takımlar playoff'ta mücadele etme hakkı kazanıyor.

Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada bitiren New York City, ilk turda Atlanta United'ı, konferans yarı finalinde normal sezon birincisi New England Revolution'ı, konferans finalinde ise Philadelphia Union'ı saf dışı bırakmıştı.

Tıpkı New York City gibi kendi konferansını dördüncü sırada tamamlayan Portland Timbers ise sırasıyla Minnesota United, Colorado Rapids ve Real Salt Lake engellerini aştı.

Castellanos gol kralı oldu

Finalde takımının tek golünü kaydeden Arjantinli, MLS'te 2021 sezonunu 22 golle tamamlayarak gol kralı unvanını elde etti.

2018'de Uruguay'ın Torque kulübünden transfer edilen 23 yaşındaki forvet, normal sezonu 32 maçta 19 gol ve sekiz asistle tamamladı. Playoff'ta forma giydiği üç maçta üç gol kaydeden Castellanos, New Uork City'ye şampiyonluğu getiren isim oldu.

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