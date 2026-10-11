Manchester United efsanesi Gary Neville, Tottenham karşısındaki beraberliğin ardından eski takımının futbolcularını yeterli çaba ve mücadele ruhundan yoksun olmakla suçladı; seviyelerini hızla yükseltmezlerse hafta ortasında Atletico Madrid karşısında ağır bir sonuçla karşılaşabileceklerini de uyardı.

Manchester United futbolcuları cumartesi akşamı Old Trafford'da iki kez ıslıklandı; takım, on kişiyle oynayan Tottenham karşısında son dakikalarda beraberlik golünü yedi ve tüm kulvarlardaki galibiyetsiz maç serisi dört karşılaşmaya uzadı.

Neville, takımın mücadele ruhundan yoksun olduğunu düşünüyor; öte yandan Youri Tielemans'ın sezon hazırlık döneminde oyunun bu yönü üzerinde fazla çalışmadıklarını belirtmesinin ardından taraftarlar da futbolcuların koşma ve çaba gösterme isteğini sorgulamaya başlamış durumda.

Manchester United futbolcularının sezon başından bu yana koşu oranlarında kaydettiği zayıf rakamlarla birlikte, takımın performansına dair sorular artıyor; bu da Neville'i futbolculara yeni eleştiriler yöneltmeye itti.

Neville kendi podcast'inde şunları söyledi: "Manchester United taraftarının kabul etmeyeceği şey, çaba eksikliği olarak gördükleri durum; gerçek şu ki futbolcular yeterince koşmuyor, gereken ölçüde hırs, kararlılık ve mücadele ruhu göstermiyorlar. Islıklar size, izlediklerinden son derece hayal kırıklığına uğradıklarını anlatıyor."

Şöyle ekledi: "Şu an gördüğümüz şey, âdeta kendi içine kapanan bir takım; ayrıca kulüp, bazı futbolcuların şu anda baskıyla başa çıkma kapasitesinin ötesine geçmiş durumda."

Devam etti: "Carrick'in başını iki yana sallaması şu anlama gelir: Bu oyuncular benim için çaba gösteriyor mu? Bu grupta neler oluyor? Özgüvenlerini mi kaybettiler? Konsantrasyonları mı düştü? Çökmeye mi başladılar? Neler oluyor? Çünkü bunlar geçen sezon birlikte çalıştığım oyuncular değil."

Manchester United, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi kapsamında Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor; turnuvanın lig aşamasındaki ilk maçını kazanmasına rağmen "Riyadh Air Metropolitano" sahasında kendisini zorlu bir sınav bekliyor.

Atletico Madrid, İspanya Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor; ayrıca uluslararası ara dönemini öncesindeki hafta başkent derbisinde Real Madrid'i mağlup etti.

Aynı zamanda, Manchester United kadrosundaki bazı unsurlar endişe uyandırıyor; özellikle orta sahada. Neville, bunun ele alınması gerektiğini düşünüyor.

Neville şöyle konuştu: "Youri Tielemans ve Kobbie Mainoo konusuna gelince, bence bu ikiliyi şu ana kadar yeterince gördük. Bunun bitmesi gerektiğini söylemiyorum, çünkü bu son derece aceleci bir karar olur; ancak bu ikilinin bu kulüpte Premier Lig'de oynamak için gereken dinamizme sahip olmadığını düşünecek kadarını gördüm. İkisi de bireysel düzeyde iyi birer futbolcu, ancak bazı oyuncular yeterince uyum sağlamıyor ve özellikleri birbiriyle örtüşmüyor."

Açıkladı: "Carlos Baleba, Mainoo'nun yanında sahaya çıktığında takım daha canlı görünüyordu; ancak orta sahada mutlaka bir değişiklik yapılması gerekiyor, geri kalan oyuncuların da dengelerini yeniden bulması ve durumu ciddiyetle ele alması lazım."

Şöyle ekledi: "Takım Atletico Madrid ile karşılaşacak, ardından Elland Road'a gidecek; eğer futbolcular zihinsel ve bedensel olarak en iyi hallerinde olmazlarsa, zayıf noktaları ortaya çıkar. Düzelmeye başlamazlarsa, önümüzdeki haftalar endişe verici olacak."

Neville, Manchester United futbolcularındaki belirgin çaba eksikliğinden söz ederek şunları söyledi: "Durum gerçek bir endişe uyandırıyor; özellikle takımın her üç günde bir maç oynadığı zorlu bir döneme girilirken ve Şampiyonlar Ligi takıma büyük baskılar dayatacakken."

Devam etti: "Takımı zorlu maçlar bekliyor; önümüzdeki tüm karşılaşmalar güçlü bir karakter ve belirgin bir rekabetçi tavır gerektirecek, ayrıca takımın baskıya dayanabilen ve baskıyla başa çıkabilen bir grup oyuncuya ihtiyacı var. Şu an için, bu maç serisini oynama ve bundan en iyi şekilde çıkma kapasiteleri konusunda endişeliyiz."

Şöyle tamamladı: "Üç haftaya uzanan ara dönemin, sayfayı yeniden düzenlemek için bir fırsat olması gerekiyordu; ancak takımın ilk 20 dakikada bu performansı nasıl sergileyebildiğini anlamak son derece güç."



