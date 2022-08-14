Neville, Manchester Unied'ı yerden yere vurdu: "U9 takımı gibi oynuyorlar"

Brentford'a 4-0 yenilen Kırmızı Şeytanlar eleştiri bombardımanı altında.

Manchester United'ın Brentford karşısında yaşadığı hezimeti değerlendiren Gary Neville ağır ifadeler kullandı.

Thomas Frank yönetiminde ilk iki haftanın en çarpıcı skoruna imza atan Brentford, Manchester United karşısında 35 dakikada dört gol buldu.

30 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig'de son sıraya gerileyen United eski kaptanı tarafından acımasızca eleştirildi.

Neville, Brentford yenilgisi hakkında ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan United efsanesi, deplasmanda üst üste yedi mağlubiyet alan takıma 'U9' yakıştırması yaptı.

"Daha kötüsü olamaz diyorduk, ama oldu."

"İlk yarıda Manchester United'ın doğru yaptığı bir şey bulmaya çalışıyorum, ama yoktu. 42 yıldır United'ı izliyorum, kendimi hiç bu maçın ilk yarısındaki kadar kötü hissetmemiştim."

"Bir takımın karakterini gösteren en önemli faktörler deplasmanda sergilediği performans, duran toplarda yaptığı savunma ve koşu mesafesi istatistikleri. Manchester United bu alanların hepsinde berbar durumda."

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Takım sahiplerine çıkıştı

Neville, United'ın sahibi olan Glazer ailesine yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği transferleri yapmadıkları için sitem etti.

United şu ana kadar transfer döneminde Christian Eriksen, Lisandro Martinez ve Tyrell Malacia'yı kadrosuna katabildi. Frenkie de Jong konusundaki yoğun çaba ise henüz meyvesini vermedi.

"Manchester United'ın kadroda yeniden yapılanmaya gideceği 8-10 aydır biliniyordu. Ralf Rangnick geçen sezon bunu 'açık kalp ameliyatı' olarak betimlemişti."

"Ten Hag'ın ihtiyaç duyduğu kaliteli oyuncuların erkenden alınmaması affedilemez. Her kulübün bir planı var, ama United'ın tek yapabildiği daha önce Ten Hag ile çalışmış Hollanda ligi oyuncularına bakmak."

"Bu bir strateji olamaz. 15 yıl öncesinde kalmış bir yöntem. Alacağınız oyuncuları belirleyip menajerlerle temasa geçmelisiniz."

"Bir milyar dolar harcayıp bu kadar kötü olmak bir başarı. Bu Manchester United takımını yenmek için fazla bir şeye ihtiyaç yok. Biraz organizasyon ve mücadele yeterli."