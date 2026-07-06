Neville: İngiltere tur atlama konusunda daha avantajlı... ancak Haaland'ı 90 dakika boyunca durdurmak zor

Eski Manchester United ve İngiltere milli takımı yıldızı Gary Neville, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç karşısında “Üç Aslanlar”ın yarı finale yükselme hedefini gerçekleştirebilmesi için zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

İngiltere, Azteca Stadyumu’nda oynanan heyecan verici maçta ev sahibi Meksika’yı 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi ve Brezilya’yı eleyen Norveç ile karşılaşacak.

Kağıt üzerinde, Manchester City ve Norveç milli takımının forveti Erling Haaland'ın oluşturduğu bariz tehdide rağmen, İngiltere milli takımı yarı finale yükselmenin en büyük favorisi olarak görülüyor.

İngiliz "Metro" gazetesinde yer alan açıklamalarında, Dünya Kupası'nda şu ana kadar 7 gol atan Haaland hakkında Neville, "Onu durdurmak zor" dedi.

Neville sözlerine şöyle devam etti: “Maçlarda gözden kaybolabiliyor, topa çok fazla dokunmuyor, ama onun patlayıcı bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz.”

"Brezilya karşısında yıkıcıydı, o iki gol gerçekten muhteşemdi, bu klasik Haaland'dı" diye devam etti.

"Onu 90 dakika boyunca durdurmak zor, ya da maç uzatmalara giderse 120 dakika boyunca, ancak galibiyet favorisi biz olmalıyız ve kendimize olan güvenimizde abarttığımızı düşünmüyorum" diye devam etti.

Eski İngiltere milli takımı ve Manchester United sağ bek oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Norveç’i yenmek için en büyük favori olmamız gerektiğini düşünüyorum, ancak bu çok zor olacak.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Martin Ødegaard’ın Brezilya karşısında da iyi oynadığını düşünüyorum.”