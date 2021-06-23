İngiltere’nin Almanya veya Portekiz’e karşı eşit şansa sahip olacağını düşünen Neville, Fransa’nın ise daha zorlu bir rakip olacağını düşünüyor.

D Grubu’ndaki son maçında Sterling’in golüyle Çekya’yı 1-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Southgate’in öğrencileri, grup aşamasındaki 3 maçında da kalesini gole kapatmayı başarırken bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. Gary Neville ise turnuvada daha ileriye gidebilmek için İngiltere’nin oyununa seviye atlatması gerektiğini düşünüyor.

Neler söylendi?

İngiltere’nin turnuvadaki şansını Sky Sports’a değerlendiren Neville, şu açıklamalarda bulundu: “Almanya, Fransa veya Portekiz’den biriyle karşılaşacağız. Şu anda iyi durumdayız ve son 16 turunda çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Grup aşamasında ise rekabet seviyesi açısından daha rahat bir durumdaydık.”

“Ancak bu aşamadan sonra oyuncuların daha fazla konsantre olacaklarını düşünüyorum. Fransa ve Almanya gibi takımlara karşı galip gelebilmek için özel performanslar göstermeleri gerekiyor.”

“Fransa ile eşleşirsek onlar daha büyük favori olacaklardır ancak Almanya veya Portekiz’le karşılaşırsak şansların %50 - %50 olacağını düşünüyorum. Fransa ile karşılaşmamız durumunda da şansların %70 Fransa lehine olacağını öngörüyorum. Fazla kötümser veya iyimser değilim, tamamen gerçekçi yaklaşmaya çalışıyorum.”

“Fransa’nın kadrosuna bakın ve bana kaç tane İngiliz oyuncunun Kylian Mbappe, Paul Pogba, N’Golo Kante veya Karim Benzema’dan daha önde olduğunu söyleyin. Çok güçlü bir kadroları var. İngiltere’nin tüm muhtemel rakipleri gerçekten çok iyi oyunculara sahipler, onlara karşı kazanmamız zor olacak.”

Neville’den Grealish, Saka ve Maguire’a övgü

İngiltere’de Çekya karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Jack Grealish, Bukayo Saka ve Harry Maguire gibi isimler taraftarlardan tam not aldılar. Neville de bu oyuncuların performansını beğendiğini dile getirdi.

“Grealish, Saka ve Sterling’in ilk yarıdaki etkili performansları takımdaki herkesi olumlu etkiledi ve sahada enerjisi daha yüksek olan bir takım izledik. Bu üçlü sahada kaldıkları süre boyunca çok hareketliydi, adeta arı gibiydiler!”

“Maguire’ın dönüşü de takımı olumlu etkiledi. Mings de iyi performans göstermişti ancak Maguire’ın toplu oyundaki katkısına İngiltere’nin ihtiyacı vardı. Harry Kane ve Jordan Henderson’ın yanı sıra, Maguire da takımın liderlerinden biri konumunda.”

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