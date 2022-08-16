Neville: "Cristiano Ronaldo giderse Manchester United ilk 10'a giremez"

Old Trafford'u bir 'mezarlığa' benzeten efsane savunmacı yönetim hatalarını eleştirdi.

Yanlış transferler nedeniyle takımın bir mezarlığa döndüğünü söyleyen Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun satılması halinde Manchester United'ın Premier Lig'i ilk 10'da bitiremeyeceğini iddia etti.

2022/23 sezonuna korkunç bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, Brighton ve Brentford yenilgileriyle ligin dibine demir attı.

United'ın hamleleri hakkındaki açık sözlü yorumlarıyla tanınan Neville, bu kez Manchester ekibinin taraftarlarını korkutacak bir tahminde bulundu.

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu kaybetme lüksü var mı?

GOAL transfer döneminin başında Portekizli yıldızın kulüpten ayrılmak istediği bilgisine ulaşmıştı. 37 yaşındaki oyuncu kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda sürdürmek istiyor.

Sky Sports'a konuşan Neville, Ronaldo meselesinin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini ve United'ı daha kötü bir duruma sürükleyebileceği belirtti.

"Cristiano Ronaldo konusunda verilmesi gereken dev bir karar var, gönderseler bir türlü, göndermeseler bir türlü."

"Bu iki yenilgiden önce en iyi seçeneğin Ronaldo'yu takımdan göndermek olduğunu söylemiştim. Ama problem şu ki, onu şimdi gönderirlerse gol atacak kimse kalmayacak."

"Önümüzdeki haftalarda transfer yapamazlarsa ya da kötü oyuncular anılırsa ve Ronaldo kaybedilirse ligi ilk 10 dışında bitirebilirler."

"United ilk 10'a girebilecek bir takım değil. Bu iddialı bir açıklama ve sezon sonunda bunu söylediğim için aptal gibi gözükebilirim."

"United gelecek birkaç ayda toparlanıp bu sezonu atlatabilir, ama takım 1974'te küme düştüğünden bu yana en sıkıntılı dönemini geçiriyor."

Son 10 yılın transfer başarısızlıkları

Neville sözlerine kulübün sahibi olan Glazer ailesini ve transferde verilen yanlış kararları hedef alarak devam etti.

"Manchester United 10 yıldır farklı teknik direktörler ve stratejiler arasında gidip geliyor. Bu çok büyük bir sorun."

"Son 10 yılda yapılan büyük transferlere baktık. Bu oyunculara 1.25 milyar sterlin harcanmış, fakat bunların içinde parasının hakkını veren sadece iki isim var. Biri Bruno Fernandes, diğeri ise Zlatan Ibrahimovic."

"Transferlerin %75'i başarısız. %20'si nötr ve sadece %5'i başarılı. Büyük resme bakıldığında bu tam bir facia."