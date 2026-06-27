Neville: Bielsa, İspanya karşısında Muslera’ya karşı sert davrandı

Uruguay milli takımının Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa, Dünya Kupası’nda İspanya ile oynanan maçın devre arasında tecrübeli kaleci Fernando Muslera’yı oyundan çıkarma kararı aldıktan sonra Gary Neville’den eleştiri aldı.

Gary Neville, Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı İspanya ile Uruguay milli takımları arasında oynanan Dünya Kupası maçı için ITV kanalının analiz stüdyosunda yer aldı.

İlk yarıda pek fazla olay yaşanmadı ve ITV yorumcuları, toplamda üç kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmış iki takımın karşılaştığı bu maçta, devre arasında konuşacak pek bir şey bulamadı.

2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, 42. dakikada Alex Baena'nın golüyle skoru açmayı başardı, ancak stüdyo yorumcuları bu golü kaleci Fernando Muslera'nın hatası sonucu olarak değerlendirdi.

40 yaşındaki Muslera, ilk yarıda, özellikle İspanya’nın ortaları ve köşe vuruşlarından gelen hava toplarını kontrol etmede her zamanki seviyesinde değildi.

Muslera, Uruguay milli takımıyla 137. uluslararası maçına çıktı; bu, golü getiren hatayı yaptıktan sonra, umarız ki bir an önce unutmak isteyeceği bu maçın ardından, milli takım formasıyla oynadığı son maç olabilir.

Baína’nın ceza sahası sınırından attığı şut, ne çok güçlü ne de çok hızlı ya da isabetli değildi, ancak Muslera bu şutu kurtaramadı.

Deneyimli kaleci, topu yakalamakla İspanya lehine köşe vuruşuna çıkarmak arasında tereddüt etti, ancak her iki seçeneği de uygulamadı ve sadece elleriyle topa dokunmakla yetindi; top da kale köşesine doğru yönelerek ağlara gitti.

ITV’nin devre arası sonrası yayınladığı görüntülerde, her iki takımın oyuncularının sahaya girişi gösterildi; ardından, Bielsa’nın devre arasında Muslera’yı oyundan alması üzerine, Sergio Rochet kaleci formasıyla sahaya çıktı.

Gary Neville, Bielsa’nın tecrübeli kaleciyi değiştirme kararı hakkında tek kelimeyle yorum yaptı: “Acımasız.”