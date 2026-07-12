Neville: Bellingham’ı izlerken tüylerim diken diken oluyor… Onun gibi bir İngiliz oyuncu daha görmedim

Eski Manchester United ve İngiltere milli takımı yıldızı Gary Neville, 2026 Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar” formasıyla sergilediği performansı överek, milli takımda daha önce böyle bir şey görmediğini vurguladı.

Bellingham, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin Norveç'i 2-1 mağlup etmesini sağlayan iki golü attı ve böylece önümüzdeki Çarşamba günü yarı finalde Arjantin ile karşılaşmayı garantiledi.

Neville, Real Madrid'in orta saha oyuncusunun bambaşka bir seviyeye yükseldiğini düşünüyor.

Neville, "Sky Sports" kanalına şunları söyledi: "Performansı gerçekten muhteşemdi. Açıkçası, böyle bir performans izlerken tüylerim diken diken oluyor. Daha önce böyle bir turnuvada bu kadar etkili bir İngiliz oyuncu gördüğümü sanmıyorum."

Şöyle devam etti: “1996’da Gaza (Paul Gascoigne) ile, 2004’te Wayne Rooney ile, 1998’de Michael Owen ile birlikteydim. O maçları canlı izledim ve daha önce böyle bir şey görmedim. Bu, her anlamıyla olağanüstü ve en üst seviyede bir performans.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Bu, İngiltere’nin gelecekteki yıldızı değil. Bu, İngiltere’nin şu anki yıldızı. Bu gerçekten oluyor. Bunun oyunun kurallarını açıkça değiştireceğini anlamalısınız.”

Şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nda oynuyorsun. Altı gol attın. Hem hücumda hem de savunmada her anlamda muhteşemdin. Harry Kane’in desteğiyle takımını neredeyse tek başına kurtardın.”

Ve şöyle devam etti: “Kızlarım futbola bayılıyor. 16 ve 17 yaşındalar. Futbola deli gibi tutkunlar. O bir kahraman. İngiltere’deki her çocuk şu anda Dünya Kupası’nı izliyor ve kendini Jude Bellingham olarak hayal ediyor.”

Şöyle devam etti: “Ülkemizdeki gençler üzerinde, yaşadığımız bu ülkede, ABD’deki gençler üzerinde yarattığı etki gerçekten muhteşem.”

Şöyle devam etti: “Kariyerinde bir nokta gelir ki, ya en üst seviyede olağanüstü bir performans sergilersin ya da sergilemezsin; mirasın buna göre belirlenir. İşte bu yüzden büyük oyuncular, büyük kalır.”

Şöyle açıkladı: “Herkes ona bakıyor. Herkes onun dünya klasında bir oyuncu olup olmadığını merak ediyor. Ben bile, bu turnuva başlamadan önce, Harry Kane’in gerçek anlamda dünya klasında tek oyuncumuz olduğunu düşünüyordum; Declan Rice ve Jude Bellingham’ın ise biraz daha geride kaldığını düşünüyorduk, o kadar ki şöyle diyorduk: ‘Hayır, daha fazla çaba göstermelisin. Hala yapman gereken çok şey var.’

Ve şöyle devam etti: “O gidip başardı. Gidip, dünya klasmanına ulaşmak için atılması gereken devasa bir adım olan o ekstra basamağı tırmandı.”

Şöyle ekledi: “Dün geceki maçtan sonra Roy Keane ve Ian Wright ile konuşuyordum ve dediler ki, şu anda futbol izliyorsanız, dünyanın en iyi orta saha oyuncusunu izliyorsunuz; bu arada, bu sadece gol attığı için değil.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Golleri abartmaya pek eğilimli değiliz. Onlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, ancak onu diğerlerinden ayıran ve ona üstünlük kazandıran, golün etrafındaki diğer unsurlar.”



















