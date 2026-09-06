Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Arsenal'in kullandığı köşe vuruşlarının tehlikesini ortadan kaldıracak ideal planı bulmuş olabilir. Bu vuruşlar, teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibinin en dikkat çekici silahı olup geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmalarına yardımcı olmuştu.

Chelsea, Premier Lig'in üçüncü haftasında pazar akşamı Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e 2-1 mağlup oldu; ancak Alonso, Arsenal'in köşe vuruşlarındaki tehlikesini sınırlamayı başardı.

Arsenal'in ilk iki kornerinde Alonso, Chelsealı dört oyuncuyu ileriye gönderdi.

João Pedro ve Morgan Rogers orta saha çizgisinde kalırken, Cole Palmer ve Pedro Neto kendi yarı sahalarının yalnızca 15 yarda içerisinde, ancak orta yuvarlağa yakın bir konumdaydı.

Chelsea topu uzaklaştırdığı takdirde kontra ataklarda sayısal üstünlük tehlikesi, Arteta'yı sayıların eşitliğini sağlamak için duran toplarda uzmanlaşmış iki hücum oyuncusunu geri çağırmaya mecbur etti.

Manchester United'ın eski yıldızı Gary Neville, bu taktik sahanın neredeyse iki takımın oyuncularından da arınmış olduğu garip bir görüntü ortaya çıkardığında yorum yaparken şaşkına döndü.

Manchester United efsanesi şöyle dedi: "Peki, ortada bir karmaşa var, çünkü sahanın önünde konuşlanmış dört Chelseali oyuncu var."

İngiliz "The Sun" gazetesine göre şunları ekledi: "Arsenal saflarını çok hızlı bir şekilde yeniden düzenliyor, ancak durum ceza sahası içinde adeta beşe beş gibi, bu çılgınca bir şey. İnanılmaz bir durum."

Bu, Real Madrid'in eski teknik direktörünün, Chelsea'nin eski teknik direktörü Liam Rosenior'ın Arsenal'in en büyük güç noktalarından birini etkisiz hale getirmek için sahip olduğu bir fikri geliştirmesi gibi görünüyordu.

Diğer takımların teknik direktörlerinin, özellikle de takımlarının savunma kapasitesine güvenenlerin, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca bu taktiği tekrarlamaya çalışması muhtemel.

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