Neville, Arjantin'e ateş püskürdü: "Eğer bok gibi kokuyorsa, o zaman bok demektir..."

Manchester United efsanesi ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville, İspanya’ya karşı kaybettikleri Dünya Kupası finalinde Arjantin’in sergilediği performansı sert bir dille eleştirerek, bunu “bir yığın saçmalık” olarak nitelendirdi. "Stick to Football" adlı podcast'e konuk olan Neville, "Onlara hayranlık duyduğumu söylemiştim. Ama çok kötü oynadılar; açıkça söyleyelim, kötü oynadılar. Maçta kalmayı başardılar ve bunun için onlara hakkını vermek gerekir. Tebrikler, ama çok kötü oynadılar" dedi.





"Arjantin, kazanmasını sağlayan olağanüstü bir uyum ve şiddetli bir rekabetçiliğe sahip, ayrıca Leo gibi inanılmaz bir oyuncusu var. O olmasaydı finale kalmakta zorlanırlardı. Ama eğer bok gibi görünüyorsa, bok gibi kokuyorsa, o zaman bok olmalı. Finalde gördüğümüz şey vasat bir performanstı; kötü oynadılar."



