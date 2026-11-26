Al Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında cumartesi günü Dammam'da oynanacak Al Ettifaq karşılaşmasında Portekizli Ruben Neves'in yokluğuyla başa çıkmak için hazırlıklara başladı. Orta saha oyuncusunun, biriken sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüğü için maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Al Riyadiyah gazetesinin haberine göre Inzaghi ve teknik ekibi, Neves'in yokluğunu telafi etmek için mevcut seçenekleri değerlendiriyor. İtalyan teknik adamın, oyuncunun sezon başından bu yana takımın sistemindeki büyük önemi göz önünde bulundurularak, perşembe günü yapılacak antrenmanlarda alternatif planının ana hatlarını belirlemeye başlaması bekleniyor.

Neves'in yokluğu, orta sahadaki kilit rolü, hatlar arasında bağlantı kurma ve oyunun temposunu kontrol etme becerisinin yanı sıra onu bu sezon takımın en öne çıkan isimlerinden biri yapan hücum katkıları düşünüldüğünde Al Hilal için teknik açıdan ciddi bir sınav anlamına geliyor.

Neves'in rakamları eksikliğin boyutunu gözler önüne seriyor

29 yaşındaki Neves, bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde Al Hilal'in hiçbir maçını kaçırmadı. Önceki 12 karşılaşmanın tamamında forma giyen oyuncu, beş gol atıp dört asist yaparak hem savunmada hem de hücumda ne kadar etkili olduğunu kanıtladı.

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Ceza, oyuncunun dört sarı kart görmesinin ardından geldi. Neves, 3. haftada Al Ahli, 4. haftada Al Khaleej ve 7. haftada Al Taawoun karşısında sarı kart görmüş, dördüncü kartını ise 12. haftadaki Al Fateh maçında almıştı.

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Bu sezon Neves'in Al Hilal'de forma giyemediği maçların tek nedeni sakatlıklar olmuştu. Oyuncu, Al Shamal ve BAE ekibi Shabab Al Ahli karşılaşmalarında oynamamış, ardından kadroya dönerek yeniden düzenli olarak ilk 11'deki yerini almıştı.

Orta saha oyuncusunun görevlerini aşan hücum katkıları

Neves'in değeri yalnızca oyunu yönlendirme ve hücumları kurma görevleriyle sınırlı değil. Bu sezon tüm kulvarlarda dokuz gol atıp dört gol de hazırlayan oyuncu, Al Hilal'in en önemli gol tehdidi kaynaklarından birine dönüştü.

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Bu rakamlar, Inzaghi'yi doğru alternatifi seçme konusunda bekleyen görevin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Zira Neves çapında bir oyuncunun yerini doldurmak, yalnızca onun mevkisine başka bir oyuncu koymakla sınırlı değil. Savunma görevleri ile oyun kurma ve rakip kaleye ulaşma becerisi arasındaki dengeyi korumak da gerekiyor.

Al Hilal, 9. haftadan ertelenen Al Riyadh maçı eksikken 30 puanla Roshn Suudi Ligi'nin zirvesinde bulunuyor. Bu da Al Ettifaq karşısında alınacak galibiyeti, rakiplerle arayı açmaya devam etmek ve şampiyonluk yarışındaki konumunu sağlamlaştırmak açısından önemli kılıyor.

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Dolayısıyla Al Ettifaq maçı, Inzaghi'nin kadrosunun en önemli isimlerinden birinin yokluğunda alternatif çözümler bulabilme becerisi için bir sınav olacak. Karşılaşma aynı zamanda, takım dengesini korumanın Dammam'dan üç puanla dönmenin anahtarı olabileceği bir maçta diğer orta saha oyuncularının daha fazla sorumluluk üstlenip üstlenemeyeceğini de gösterecek.