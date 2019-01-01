Neves: Ronaldo'nun konuşulanlardan haberi yok

Milan maçında oyundan alındığı için sinirlenen Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Ruben Neves'e göre şu anda gayet iyi.

'nın 12. haftasında 'un 'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 77. dakikada yerini Paulo Dybala'ya bırakan , direkt olarak soyunma odasına giderek değişikliğe tepki göstermişti.

O maçtan beri basında Ronaldo ile teknik direktör Maurizio Sarri arasında gerginliklerin yaşandığı gündeme gelmeye başladı. Sarri ise karşılaşma sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ronaldo'nun dizindeki problem sebebiyle değişiklik yaptığını söylemişti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında milli araya girilirken Wolverhampton forması giyen Portekizli futbolcu Ruben Neves, Cristiano Ronaldo'nun yaşananlara rağmen keyfinin yerinde olduğunu belirtti.

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Litvanya maçı öncesi açıklama yapan Neves, "Cristiano gayet iyi. Antrenmanı her zamanki gibi çok güzel geçti. Maç öncesi üst düzey bir motivasyonu var. Karşılaşmaya tamamen hazır durumda. Bence insanların konuştuğu şeyden haberi bile yok."

"Söylediğim gibi antrenmanı çok iyi geçti. Litvanya maçında, her maçta gördüğümüz bir Ronaldo göreceğiz muhtemelen."

Wolverhampton'da olduğu kadar milli takımda da verimli olduğunu düşünen Neves, " ile çok maça çıktım. Eğer Wolves'taki istatistiklerimi ile kıyaslarsak aradaki fark çok büyük olmayacaktır. Milli takıma ne zaman çağırılsam elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.