Portekiz milli takımının orta saha oyuncusu Ruben Neves, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci yolundaki grup aşamasının beşinci (sondan bir önceki) haftasında Danimarka'ya 4-1 kaybettikten sonra, hatalarının sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

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Suudi Arabistan ekibi Hilal'in yıldızı, ülkesinin milli takımının bir sonraki rakibi Galler karşısında performansını hızlı bir şekilde iyileştirmesi gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki salı günü oynanacak ve grupta liderliği güvenceye almak için önemli olarak nitelendirdiği bu kapanış maçından söz etti.

Neves, Portekiz Milli Takımı'nın bu akşam Braga Stadı'nda Danimarka ile oynadığı karşılaşmada ilk on birde yer aldı. Maçta, milli takım kariyerine veda eden efsane Cristiano Ronaldo için bir onurlandırma düzenlendi. Neves, kendisinin de iyi olmadığını belirttiği bir performansın ardından 64. dakikada oyundan çıktı.

Danimarka'nın maça büyük bir güç ve baskıyla girdiğini, Portekiz'in ise birebir mücadelelerde rekabet edemediğini söyledi. Neves, ilk golün penaltıdan geldiğini, ikinci yarının başında Portekiz'in art arda iki gol yemesinin ardından skora dönüş görevinin daha da zorlaştığını ekledi.

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Record gazetesinin Portekiz kanalı RTP'den aktardığına göre şunları söyledi: "İkinci yarıya güçlü başlamamız gerekiyordu, ancak art arda iki gol yedik." Ardından, henüz yalnızca bir gol geride oldukları devre arasında takım oyuncuları arasında geçen konuşmanın konusunu açıkladı. O sırada maçın başa baş olduğunu, oyuncuların kadrodaki kaliteyle skoru çevirebileceklerine dair güvenle konuştuklarını söyledi.

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Ancak Neves, Danimarka'nın devre arasının ardından hızlı iki gol attığını, bunun Portekiz'in dengesini bozduğunu ve ağır bir yenilginin önünü açtığını belirtti. Şöyle dedi: "Yememiz mümkün olmayan goller yedik."

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Oyuncu, orta sahadan bir serbest vuruştan gelen üçüncü gole duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve bu golün yalnızca iki temasın ardından geldiğini söyledi. Bu tür gollerin düzeltilmesi mümkün ve gereken hataları yansıttığını değerlendirdi. Neves, Portekiz Milli Takımı'nın bahaneler aramak yerine sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Hatalarımızı üstlenmeliyiz. Biz bu hataları üstlenebilecek ve bir sonraki maçta geri dönebilecek erkekleriz."

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Yenilginin ağırlığına rağmen Neves, Portekiz'in grupta birinciliği güvenceye almak için Galler karşısında hâlâ önemli bir maçı olduğunu vurguladı. Takımın bir sonraki karşılaşmada güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

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Hilal oyuncusu, takımın beklentilerinin ya da kapasitesinin seviyesine ulaşamayan bir performansın ardından şimdiki hedefin bir sonraki maçta yanıt vermek olduğunu, bunun için takım halinde çalışmaya ve savunma hatalarını düzeltmeye ihtiyaç duyulduğunu, zira Portekiz'in grup liderliğini teyit etmeyi hedeflediğini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Bu yenilgi, 12 puanla lider olduğu grupta teknik direktör Jorge Jesus'un ekibinin ilk mağlubiyeti oldu. Buna karşılık Danimarka Milli Takımı puanını 9'a yükseltirken, Norveç Milli Takımı da bu akşam aynı turda Galler'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

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