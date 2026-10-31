Hilal, cumartesi akşamı Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında Feth'i karşılıksız iki golle mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmesine rağmen, zirvedeki takımın sevinci tam olmadı. Zira Portekizli yıldızı Ruben Neves'in ceza nedeniyle İttifak maçında kesin olarak forma giyemeyeceğinin belli olmasıyla, bir sonraki maçını ilgilendiren bir darbe aldı.

Sürpriz, Neves'in Feth maçının 74. dakikasında sarı kart görmesinin ardından geldi. Böylece bu sezon ligde dördüncü sarı kartına ulaşan Portekizli, bir oyuncunun dört sarı kart biriktirdiğinde bir maç men cezası almasını öngören talimat uyarınca bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Son kart Hilal açısından daha da can sıkıcıydı; çünkü Neves maç boyunca takımına liderlik etmekle kalmadı, 91. dakikada penaltıdan ikinci golü de kaydederek zirvedeki takımın galibiyetindeki etkili varlığını teyit etti. Ancak gördüğü sarı kart, Simone Inzaghi yönetimindeki teknik heyet için kötü bir habere dönüştü.

Portekizli yıldız, Feth karşısında dördüncü sarı kartını tamamlamadan önce Halic, İttihad ve Kadısiye maçlarında üç sarı kart görmüştü. Böylece Hilal'in istikrarını koruması ve olumlu sonuçlarını sürdürmesi gereken bir dönemde, on üçüncü haftadaki İttifak maçında yokluğu kesinleşmiş oldu.

Neves'in yokluğu, Portekizli orta saha oyuncusunun oyunu organize etme, hatlar arasında bağlantı kurma ve hücumların inşasına katkı sunmadaki rolü ile takımın ritmini kontrol etme becerisi göz önüne alındığında, Inzaghi için teknik bir meydan okuma teşkil ediyor. İtalyan teknik adam, orta saha bölgesindeki dengeyi korurken onun eksikliğini telafi edecek uygun bir alternatif seçmek durumunda kalacak.

Böylece Hilal, Feth maçından Roshn Ligi'nin zirvesindeki konumunu pekiştiren üç puanla ayrıldı; ancak buna karşılık bir sonraki İttifak sınavı öncesinde en önemli unsurlarından birini kaybetti. Neves'in gördüğü sarı kart, Inzaghi'yi on üçüncü haftada hesaplarını yeniden düzenlemeye zorlayabilecek etkili bir ayrıntıya dönüştü.