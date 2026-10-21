Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer, bugün çarşamba akşamı Arsenal karşısında forma giyerek yeni bir rakama imza attı ve adını Şampiyonlar Ligi rekorlarına yazdırmaya devam etti.

Bayern Münih, Lig aşamasının üçüncü haftasında İngiliz rakibini "Allianz Arena"da ağırlıyor. Teknik direktör Vincent Kompany ise her zamanki gibi kalede Manuel Neuer ile başlamayı tercih etti.

"Opta" ağının istatistiğine göre Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki maç sayısını 163'e yükselterek kıta turnuvası tarihinde en çok forma giyen oyuncular listesinde Lionel Messi ve Thomas Müller ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.

Bu üçlü, 183 maçla rekorun sahibi Portekizli Cristiano Ronaldo ile 177 maç oynayan İspanyol Iker Casillas'ın ardından geliyor.

Başarı bununla da sınırlı kalmadı; Neuer aynı zamanda Müller ile eşit olarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok forma giyen Alman oyuncu konumuna yükseldi.