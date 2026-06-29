"Neuer'in çivileri paniğe yol açıyor"... Paraguay maçı öncesinde Almanya'da acil bir kriz

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda bu akşam Pazartesi günü Paraguay ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce acil bir krizle karşı karşıya kaldı.

Almanya, 32'li tur maçını Gillette Stadyumu'nda oynamak üzere Kuzey Carolina eyaletindeki kampından Boston'a uçtu.

Almanlar, Paraguay'ı yenmenin açık favorisi olarak maça çıkıyor, ancak en son Güney Amerika'dan bir takımla karşılaştıklarında şok bir yenilgi yaşamışlardı.

"The Sun" gazetesine göre, Almanya oyuncuları, bir oyuncunun pasaportunu unutması nedeniyle Paraguay ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçına geç kaldı.

Dört kez şampiyon olan takım, grubun kimliği açıklanmayan bir üyesinin belgelerini geride bırakması nedeniyle havaalanı bekleme salonunda oturup parmaklarıyla oynayarak vakit geçirmek zorunda kaldı.

"Bild" gazetesine göre, bir şoför pasaportu hızla uçağa taşıyarak bir güvenlik görevlisine teslim etti.

Bu olay, kaleci Manuel Neuer’in sağ ayağındaki çivilerin metal dedektörleri tarafından tespit edilmesi üzerine havaalanında güvenlik alarmı verilmesinden sonra yaşandı.

Bu yolculuk, teknik direktör Julian Nagelsmann’ın bu hayati eleme maçı öncesinde umduğu kadar sorunsuz geçmedi.

Ancak oyuncular bu durumu en iyi şekilde değerlendirdiler; Neuer ve Jamal Musiala, havalimanında toplanan taraftarlara imza dağıttılar.