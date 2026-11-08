Bayern Münih'in kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer, Mainz maçında geçirdiği sakatlığın ardından takımının taraftarlarına moral dolu bir mesaj gönderdi; zorlu süreci atlatıp yeniden sahalara dönme kararlılığını vurgularken, geleceğine ya da bu sezon sonunda futbolu bırakacağına dair spekülasyonlara hiç değinmedi.

Bayern Münih, Almanya Ligi müsabakaları kapsamında Mainz'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada tecrübeli kalecisinin sağ ayağındaki tendonlardan birinde kısmi yırtık yaşamasıyla ağır bir darbe aldı.

Bavyera ekibi, tıbbi tetkiklerin Neuer'in sakatlığının niteliğini doğruladığını açıkladı ve kalecinin önümüzdeki dönemde takımdan uzak kalacağını belirtti; ancak dönüşü için kesin bir tarih vermedi.

"Sky Almanya" ağının bilgilerine göre Neuer'in sakatlık süresi en az 6 haftaya ulaşacak; bu da onun 2026 yılının sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Alman kaleci, Mainz karşılaşmasında ceza sahası içindeki bir top mücadelesinde sakatlanmasının ardından ilk yarının bitiminden önce sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Jonas Urbig girdi.

Bu yeni sakatlık, Neuer'in aynı ayağıyla yaşadığı sıkıntıların bir devamı niteliğinde geldi; nitekim daha önceki sorunları nedeniyle bir dizi maçta forma giyememiş, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında yeniden sahaya çıkmıştı.

Sakatlığın ardından Neuer, kişisel "Instagram" hesabı üzerinden moral dolu bir mesaj paylaşmayı ihmal etmedi ve şunları söyledi: "Sakatlık asla uygun bir zamanda gelmez, ama o da oyunun bir parçası. Bu durumu daha önce de yaşadım ve bu kez de atlatacağım. Bundan sonra tüm odağım iyileşme sürecine yönelecek. O zamana dek, sahada takım arkadaşlarıma elimden gelen her şeyle destek olacağım. Her birinizin cesaret veren sözlerini gerçekten çok takdir ediyorum."

Bu sakatlık, 40 yaşındaki kalecinin geleceğini saran belirsizlik göz önüne alındığında ayrı bir önem kazanıyor; zira Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor ve bu sezon sonunda futbolu bırakabileceğine dair spekülasyonlar sürüyor; son mesajında değinmediği bir konu bu.

Neuer, Mainz karşılaşmasında 40 yaş 225 gün yaşıyla Almanya Ligi'nde Bayern Münih forması giyerek bir maça çıkan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçmişti.