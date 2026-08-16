Deneyimli kaleci Manuel Neuer, dün cumartesi Leipzig karşısında kazanılan hazırlık maçının (3-1) ardından takımı Bayern Münih'in performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknik direktör Vincent Kompany'nin yaptığı çok sayıda değişikliğe rağmen Bayern'in hazırlık maçını ciddiye aldığını ve ikna edici bir performans sergilediğini vurguladı.

Neuer, maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Öncelikle şunu söylemeliyim ki, his güzel. Karşımızda hangi takım olursa olsun, her hazırlık maçı ciddiye alınmalı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Asya'da Aston Villa karşısında da oynadık ve son derece ikna edici bir performans sergiledik, bugün de öyle. Elbette çok sayıda değişiklik oldu ve teknik direktör oyunculara dakikalar vermeye, oynadıkları süreyi biraz yönetmeye çalıştı. Bugün kazanmayı hak ettik ve iyi bir performans sergiledik."

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Bayern'in kalecisi ve kaptanı, önümüzdeki yaz futbolu bırakma ihtimaline dair konuşulanlar ışığında geleceğe de değinerek şunları söyledi: "İşlerin doğal seyrinde ilerlemesine izin vereceğim, sonra ne olacağını göreceğim. Bu sezonu en büyük hedefler için mücadele etmek amacıyla oynayacağım, ardından ne olacağını göreceğiz."

Neuer, Bayern ile sözleşmesini bir sezon uzatmasının ardından daha önce 2026-2027 sezonunun kariyerinin sonuncusu olabileceğine işaret etmişti, ancak son açıklamalarında kararını değiştirme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Leipzig maçı, Bayern'in önümüzdeki cumartesi Borussia Dortmund karşısında oynayacağı yerel Süper Kupa hazırlıkları kapsamında geldi. Bayern, Almanya Ligi'ndeki mücadelesine ise 28 Ağustos'ta Stuttgart karşılaşmasıyla başlayacak.