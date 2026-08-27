Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, bugün perşembe günü Monako'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında konuşarak, Bavyera ekibinin lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlamayı hedeflediğini vurguladı ve rakiplerin gücüne ve çeşitliliğine dikkat çekti.

Neuer, kura çekiminin ardından yaptığı basın açıklamalarında şöyle konuştu: "Rakipler son derece dengeli ve ilgi çekici takımlar, ayrıca köklü bir geleneğe sahipler. Genel olarak, lig aşamasını yeniden ilk sekiz sırada tamamlamak istiyoruz ve bu bizim asıl hedefimiz."

Ayrıca oku

Mourinho'dan Bernabéu'ya dönüşü hakkında: Bunca yılın ardından değiştim

Mısır'dan Barcelona ile tarihi ortaklığa resmi kutlama

Tecrübeli kaleci sözlerine şöyle devam etti: "Arsenal ile karşılaşmak son yıllarda adeta bir klasiko haline geldi. Atlético Madrid ile ise finale ev sahipliği yapacak stadyumda (Riyad Air Metropolitano) karşılaşacağız ve hepimiz bu sezon orada iki kez oynayabilmeyi umuyoruz."

Şunları ekledi: "Bayern ile Manchester United arasındaki karşılaşma elbette mutlak bir klasik ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tarihe sahip. Orada, kendi sahamızın dışında (Old Trafford'da) oynamak özel bir şey."

Neuer devamında şunları söyledi: "Geçen sezon gerçek bir sürpriz olan Bodø/Glimt ile karşılaşmayı da hafife almayacağız, aynı şekilde Lille, Slavia Prag, Real Betis ve Viking'i de. Önümüzdeki mücadeleleri dört gözle bekliyoruz."

Bavyera devinin, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde, şampiyonluğa uzanan Paris Saint-Germain karşısında veda ettiğini hatırlatalım.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.



