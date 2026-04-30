Neuer artık bıktı ve PSG deplasmanında sosyal medya yöneticisine doğru yürüdü

İnternette dolaşan görüntülere göre, Manuel Neuer, Paris Saint-Germain - Bayern Münih maçı sırasında kulübünün sosyal medya yöneticisine dikkat çekici bir ricada bulundu.

Bayern'in videosunda Neuer, kendisine top vermeyi reddeden PSG'nin top toplayıcısına karşı açıkça sinirli görünüyor.

Alman kaleci daha sonra başka bir topu alıp, kalesinin arkasında çekim yapan Bayern'in sosyal medya yöneticisine verdi.

Hesap yöneticisi topu elinde tutuyor ve deneyimli kalecinin isteği üzerine ona veriyor.

Ancak Neuer, Salı akşamı pek fazla topu kurtaramadı. Fransızlarla oynanan bu heyecan verici maçta (5-4) beş gol yedi.












