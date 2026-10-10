Neto, Brezilya’daki son maçında hakeme hakaret etti: cezası nedeniyle Cagliari-Juventus maçını kaçıracak

Yalnızca Locatelli, Yildiz, Thuram ve Grabara değil: Luciano Spalletti yarın akşam saat 20.45'te Unipol Domus Arena'da oynanacak Juventus'un Cagliari deplasmanında Norberto Neto'dan da yararlanamayacak. Talihsiz Polonyalı kalecinin yerine tam da bu nedenle, son olarak Botafogo'daki deneyiminin ardından serbest kalan Brezilyalı kaleci iki hafta kadar önce Juventus'a geri dönmüştü ancak Brezilya'da aldığı ceza nedeniyle yeni takım arkadaşlarıyla birlikte Sardinya'ya gitmeyecek. As kaleci Vicario ile birlikte Juventus'un kaleci grubunu Pinsoglio ve Radu oluşturacak.





OLAYIN GEÇMİŞİ - Olay geçen 30 Mayıs'a dayanıyor. Botafogo, Brasileirao'nun 18. haftasında Bahia'ya konuk olmuştu. Ev sahibi ekip Copa Sudamericana bileti ile Libertadores ön elemeleri arasında gidip gelirken, Neto'nun takımı ikinci kıtasal kupaya katılım ihtimalinin kıyısındaydı ancak düşme hattının sadece 3 puan üzerindeydi. Botafogo'nun önde olduğu maçta ilk yarının yedi dakikalık uzatmasının ikincisindeyiz; şimdi Juventus'ta olan kaleci topu elleriyle kontrol ediyor ve uzun süre bırakmıyor. Genç hakem Davi de Oliveira Lacerda'ya göre bu süre 8 saniyeyi aşıyor ve yeni kuralı uygulayarak Bahia lehine korner veriyor. Neto ise o anda, sonraki günlerde sosyal medyada özür dilerken kendisinin de kabul edeceği üzere, kontrolünü kaybediyor ve maçın hakemine hakaret etmeye başlıyor.





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CEZA - "Orospu çocuğu... siktir git... velet", diye yazacaktı Davi de Oliveira Lacerda raporuna ve Neto'ya kırmızı kartını gösterecekti. Neto'nun Botafogo kariyeri de orada sona erecekti; ligin durması ve sözleşmesinin yenilenmeyecek olması da bunun nedenleri arasındaydı. Brezilyalı kaleci, "hakem üçlüsünün onuruna hakaret" suçlamasıyla Yüksek Spor Adaleti Mahkemesi'ne sevk edildi; bu suçlama en az 4 maç ceza öngörüyordu. Ancak avukatları, suçlamanın "basit hakaret" olarak yeniden değerlendirilmesi için hakimleri ikna etmeyi başardı ve böylece Cagliari maçında çekilecek 1 maçlık ceza çıktı.