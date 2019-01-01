Netflix'te yer alan futbol içeriklerinin IMDb puanları (4 Temmuz 2019)
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Getty/Goal
Yaz tatilinde deniz, kum, güneş üçlüsünden uzak mı kaldınız? Hava sıcaklığı yüzünden evden çıkmaya cesaret mi edemiyorsunuz? Futbolu da mı çok özlediniz?
Sizin için Netflix'te yer alan futbol içeriklerini IMDb puanlarına göre sıraladık.
IMDb'de en çok puan alan Netflix'teki futbol içerikleri
|İsim
|Tür
|IMDb puanı
|Sunderland 'til I Die
|Belgesel Dizisi
|⭐ 8,2
|Bobby Robson: Bir Menajerden Daha Fazlası
|Belgesel
|⭐ 8,2
|Club de Cuervos
|Dizi
|⭐ 8,2
|The Real Football Factory
|Belgesel Dizisi
|⭐ 7,7
|Forever Chape
|Belgesel
|⭐ 7,6
|Alexis Viera: Hayata Tutunmak
|Belgesel
|⭐ 7,6
|İlk Takım Juventus
|Belgesel
|⭐ 7,5
|Maviler - Fransa'nın Alternatif Tarihi 1996-2016
|Belgesel
|⭐ 7,4
|Daima Saf
|Belgesel
|⭐ 7,4
|Barça Rüyası
|Belgesel
|⭐ 7,3
|Antrenör!
|Belgesel
|⭐ 7,3
|Le K Benzema
|Film
|⭐ 7,0
|Şampiyon Danimarka
|Film
|⭐ 7,0
|Club de Cuervos: The Ballad of Hugo Sanchez
|Dizi
|⭐ 6,6
|Antonio Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu
|Belgesel
|⭐ 6,5
|Boca Juniors Confidencal
|Belgesel
|⭐ 6,5
|Yasak Oyunlar: Justin Fashoano'nun Hikayesi
|Film
|⭐ 6,5
|Club de Cuervos: I, Potro
|Dizi
|⭐ 6,4
|21 Thunder
|Dizi
|⭐ 6,3
|Kutsal Takım
|Film
|⭐ 5,2
|Lusers
|Film
|⭐ 4,8
|Penalty Kick
|Film
|⭐ 3,5
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Netflix'ten maç izlenir mi?
Hayır. Netflix'ten sadece dizi, film ve belgesel gibi içerikleri izleyebilirsiniz.
Netflix'te canlı yayın var mı?
Hayır. Netflix'te canlı yayın yapılmamaktadır
Netflix'te hangi kanallar var?
Netflix'te herhangi bir kanal yer almamaktadır. Sadece dizi, film ve belgesel gibi içerikleri Netflix'ten izleyebilirsiniz.