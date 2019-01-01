Netflix'te yer alan futbol içeriklerinin IMDb puanları (4 Temmuz 2019)

Pek çok kişi artık dizi ve film izlemek için Netflix'i tercih ediyor. Peki Netflix'te hanfi futbol içerikleri var? IMDb puanları kaç?

Yaz tatilinde deniz, kum, güneş üçlüsünden uzak mı kaldınız? Hava sıcaklığı yüzünden evden çıkmaya cesaret mi edemiyorsunuz? Futbolu da mı çok özlediniz?

Sizin için Netflix'te yer alan futbol içeriklerini IMDb puanlarına göre sıraladık.

IMDb'de en çok puan alan Netflix'teki futbol içerikleri

İsim Tür IMDb puanı Sunderland 'til I Die Belgesel Dizisi ⭐ 8,2 Bobby Robson: Bir Menajerden Daha Fazlası Belgesel ⭐ 8,2 Club de Cuervos Dizi ⭐ 8,2 The Real Football Factory Belgesel Dizisi ⭐ 7,7 Forever Chape Belgesel ⭐ 7,6 Alexis Viera: Hayata Tutunmak Belgesel ⭐ 7,6 İlk Takım Belgesel ⭐ 7,5 Maviler - 'nın Alternatif Tarihi 1996-2016 Belgesel ⭐ 7,4 Daima Saf Belgesel ⭐ 7,4 Barça Rüyası Belgesel ⭐ 7,3 Antrenör! Belgesel ⭐ 7,3 Le K Benzema Film ⭐ 7,0 Şampiyon Film ⭐ 7,0 Club de Cuervos: The Ballad of Hugo Sanchez Dizi ⭐ 6,6 Antonio Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu Belgesel ⭐ 6,5 Boca Juniors Confidencal Belgesel ⭐ 6,5 Yasak Oyunlar: Justin Fashoano'nun Hikayesi Film ⭐ 6,5 Club de Cuervos: I, Potro Dizi ⭐ 6,4 21 Thunder Dizi ⭐ 6,3 Kutsal Takım Film ⭐ 5,2 Lusers Film ⭐ 4,8 Penalty Kick Film ⭐ 3,5

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Netflix'ten maç izlenir mi?

Hayır. Netflix'ten sadece dizi, film ve belgesel gibi içerikleri izleyebilirsiniz.

Netflix'te canlı yayın var mı?

Hayır. Netflix'te canlı yayın yapılmamaktadır

Netflix'te hangi kanallar var?

Netflix'te herhangi bir kanal yer almamaktadır. Sadece dizi, film ve belgesel gibi içerikleri Netflix'ten izleyebilirsiniz.