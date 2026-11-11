Suudi Arabistan ekibi İttihad, içinde bulunulan 2026-2027 spor sezonunda tüm kupalarda rekabete devam edebilmek amacıyla, yaklaşan kış transfer döneminde önceliklerini belirlemeye başladı.

Reklam

İttihad, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiden topladığı 24 puanla Suudi Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve zirvedeki Hilal'in 3 puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Suudi ekibi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te batı grubunda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiden elde ettiği yalnızca 4 puanla onuncu sırada bulunuyor.

İttihad'ın kış transfer döneminde yapacağı transferler neler?

Suudi "Okaz" gazetesi, İttihad kulübünün yaklaşan kış transfer dönemi için planını çizmeye başladığını, biri defans oyuncusu diğeri forvet olmak üzere iki oyuncuyla anlaşmayı hedeflediğini aktardı.

Reklam Reklam

İttihad, bu transferlerle mevcut sezonun ikinci yarısında takımın verimliliğini artırmayı amaçlıyor; zira mevcut kadrodaki oyuncularla takımın şu anki görüntüsünün rekabeti sonuna kadar sürdürmeye muktedir olmadığı görüşünde.

Related Topics

Ancak bu isteğin önündeki en büyük sorun, kış transfer döneminde mevcut seçeneklerin sınırlı olması, zamanın darlığı ve ayrıca kulüplerin herhangi bir oyuncudan vazgeçmek için mali taleplerini yükselterek bu iki faktörü istismar etmesi.

Suudi kulübü, bu sorunu, İttihad kulübü şirketinin üzerinde çalıştığı bazı mutabakatlar aracılığıyla çözmeye çalışacak; amaç, bu konuda herhangi bir engel olmaksızın umut edilen transferler için gerekli finansmanı sağlamak.

Reklam

Youssef En-Nesyri İttihad'dan ayrılacak mı?

Bir defans oyuncusuyla anlaşmak, Saad el-Musa'nın sakatlıktan dönmesinin ardından takım arkadaşı Hassan Kadesh'in sakatlanması ve Sırp Jan Carlo Simic'in yeteneklerine olan inancın zayıflığı sebebiyle bu bölgedeki seçeneklerin azlığı göz önüne alındığında anlaşılır görünüyor.

Reklam

Ancak bir başka forvetle anlaşmak, özellikle son dönemde Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin Suudi ekibinden ayrılması için aldığı güçlü teklifler ışığında, oyuncunun ayrılma ihtimalinin bulunduğuna işaret edebilir.

Türk gazeteci Ekrem Konur, geçtiğimiz cumartesi günü "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Rus kulübü CSKA Moskova'nın, yaklaşan kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için En-Nesyri'yi ilgi odağının zirvesine yerleştirdiğini belirtti.

Reklam

Türk gazeteci, Rus kulübünün, İttihad kulübünü Faslı forvetinin hizmetlerinden vazgeçmeye ikna etmek amacıyla 15 milyon dolarlık bir teklif sunmaya niyetli olduğunu açıkladı.

Ancak En-Nesyri'nin menajeri Fahad Sareh, Faslı forvetin yaklaşan kış transfer döneminde İttihad'dan ayrılma isteğini yalanlayarak, oyuncunun odağının takımla hedeflerine ulaşmak üzere takıma yönelik olduğunu vurguladı.

Reklam

Sareh, Suudi "El-Meydan" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Youssef En-Nesyri'yi kış transfer döneminde kadrosuna katmaya zemin hazırlamak üzere son dönemde gerçekten teklifler geldi."

Sözlerine şöyle devam etti: "En-Nesyri'nin İttihad'dan ayrılması fikri şu anda gündemde değil ve oyuncunun kulüple sözleşmesi hâlâ devam ediyor."

Reklam

Şöyle tamamladı: "En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir karar İttihad yönetiminin yetkisinde olacak, ancak oyuncunun şu anki odağı takımla yoluna devam etmek ve daha fazla başarı elde etmek üzerine."

İttihad'ın hücum hattında hem En-Nesyri hem de Nijeryalı George Ilenikhena'yı kadrosunda bulundurduğunu hatırlatmak gerek; bu da ikisinin birlikte devam etmesi hâlinde takımı yeni bir forvetle anlaşmaya ihtiyaç duymayacak hale getiriyor.

Reklam

Youssef En-Nesyri İttihad'da ne sundu?

Faslı forvet, Türk kulübü Fenerbahçe'den gelerek geçtiğimiz kış transfer döneminde İttihad kadrosuna katılmış ve Fransız forvet Karim Benzema'nın ezeli rakip Hilal'e transferinin yerini doldurmuştu.

Reklam

En-Nesyri, mevcut sezonun başından itibaren Alman teknik direktör Jens Weißeng yönetiminde dikkat çekici performanslar sergilemeyi başardı; onunla birlikte 16 maça çıktı, bu maçlarda 8 gol atıp 2 gol de hazırladı.

Bu dikkat çekici performanslar, 29 yaşındaki oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Fas'tan uzak kalmasının ardından, mevcut milli ara döneminde Fas milli takımının kadrosuna çağrılmasına sebep oldu.