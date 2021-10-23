Nestor El Maestro: Trabzonspor şampiyonluğa bir adım daha yakın

Göztepe'nin Sırp teknik direktörü, Trabzonspor'un aldığı galibiyeti bir şampiyonluk emaresi olarak yorumladı.

Süper Lig'de evinde Trabzonspor'u ağırlayan Göztepe, Gervinho'nun ikinci yarıda attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibinin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'un açıklanması güç bir galibiyet aldığını belirtti.

"Trabzonspor'un nasıl kazandığını biz de anlamadık, çok bir açıklaması yok. Daha önce şampiyon olan bir hoca olarak şunu söyleyebilirim ki bu tip maçlarda böyle galibiyet alan takımlar şampiyonluğa bir adım daha yakındırlar. Bu yüzden tebrik ediyorum."

İstatistiklere işaret etti

Maçın istatistiklerine dikkat çeken genç teknik adam, haketmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

"Avrupa seviyesinde istatistiklerimiz var. Koşu mesafelerimiz 12 km üstünde. 17 şut, 25 orta var. Bu istatistikler sonrasında bir takımın kaybetmesi çok da anlaşılabilir değil. Şans olabilir, başka faktörler olabilir ama bizim için zor bir gündü."

"Bu tabii ki bir süreç. Devam etmemiz gerekiyor. Bu işte yeni değilim. Performansımızı değil, aldığımız sonuçları, neden 8 puanımız olduğunu soracaklar. Bu tabii ki zor bir durum. Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Örneğin maç kazanmak için attığımız 20 şuttan en az 1'ini gole dönüştürmemiz lazımdı. Daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız."

"Pozisyonları değerlendirsek farklı olabilirdi"

Yeni şeyler denediklerini ve yakaladıkları pozisyonları gole çevirmeleri gerektiğini belirten El Maestro, "Mesela Yalçın, Lourency veya Adis'ten biri pozisyonları değerlendirse, sonuç olarak farklı şeyler konuşacaktık." diye konuştu.

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini kaydeden El Maestro, "İkinci yarı daha farklıydık. İlk yarıdaki eforu 90 dakika boyunca göstermeleri mümkün olamayabiliyor. Ancak biz ilk yarıdaki performansımızı maç geneline yaymak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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