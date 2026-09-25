"Ne kadar harika bir performans, Ter. Geri dönmek için nasıl mücadele ettiğini görmek beni çok sevindirdi. Sen gerçekten bir savaşçısın", dedi eski Barca teknik direktörü, bir dönemki bir numarası hakkında maçın ardından ve şu vurguyu yaptı: "Neredeyse senin yüzünden kaybediyorduk."

34 yaşındaki file bekçisi, 90 dakikada tam dokuz kurtarışa imza attı ve Portakallar'ın sahadan galibiyetle ayrılamamasında belirleyici rol oynadı. Sonuçta Elftal, üçü açık şekilde aşan bir gol beklentisi değerine ulaştı; DFB takımı ise attığı tek golle istatistiksel olarak maksimum verimi aldı. Ancak tüm gerçeğin bir parçası da ter Stegen'in zaman zaman bazı güvensiz anlar yaşamasıydı.

Xavi'nin takımının çoğu son derece tehlikeli olan köşe vuruşlarında Ajax Amsterdam kalecisi, ceza sahasına hakimiyet konusunda büyük problemler yaşadı ve bunların ardından gelen iki golün Hollanda faulleri nedeniyle geçerli sayılmamasıyla şanslıydı. Ter Stegen, pas oyununda da alışılmadık derecede hatalı bir görüntü verdi. Özellikle 42. dakikadaki akılalmaz pas hatası cezasız kalmamalıydı; topu doğrudan Cody Gakpo'nun ayaklarına gönderdi.

Özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla ter Stegen, Klopp'un DFB kariyerine yenilgiyle başlamamasında büyük pay sahibi oldu. Tam dört kez çizgi üzerinde müthiş kurtarışlara imza attı, ancak Gakpo'nun geç gelen golünde yapabileceği bir şey yoktu.

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Ter Stegen artık Jürgen Klopp'un bir numarası mı?

Böylece ter Stegen, Klopp tarafından yeniden milli takımı bırakmış Manuel Neuer'in halefi olarak şimdilik seçilmesinin ardından ışıklı ve gölgeli bir performans sergilemiş oldu. Alman kalesinin "ebedi" iki numarasının arkasında, sonunda 2026 Dünya Kupası'na katılımını da elinden alan uzun bir çile dönemi bulunuyor. Son yıllarda birçok sakatlık ter Stegen'i yavaşlattı. Ayrıca Barca teknik direktörü Hansi Flick, geçen sezonun başında onu alt sıralara itti; ardından kış aylarında FC Girona'ya kiralandı ve burada bir süre ciddi bir sırt sakatlığı nedeniyle yeniden geriye düştü. Yaz aylarında Barca, Ajax ile yeni bir kiralık anlaşmasına vardı.

Flick, Barselona'da 2024 yazında yaklaşık iki buçuk yıl görev yaptıktan sonra Katalanların yollarını ayırdığı Xavi'nin yerine gelmişti. Eski dünya çapındaki orta saha oyuncusunun döneminde ter Stegen tartışmasız ilk 11 oyuncusuydu. İkili, 2014/15 sezonunda da Blaugrana formasıyla birlikte sahaya çıkmıştı.

Pazar günü oynanacak XXL milli maç arasının ikinci karşılaşmasında, Yunanistan'a karşı ter Stegen'in yeniden kalede olması bekleniyor. Klopp'un "ilk" kadrosundaki alternatifleri Finn Dahmen (FC Augsburg) ve Alexander Nübel (Beşiktaş).

Buna karşılık ter Stegen, Sırbistan maçı ve Yunanistan'daki rövanş için düşünülmüyor. Takımda kalacak olan Dahmen'in yanı sıra Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) ve Jonas Urbig (Bayern Münih) ikinci kadroda yer alıyor.